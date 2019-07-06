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巨型泰迪熊萌炸！安平定情碼頭德陽艦園區　有10種主題情境超好拍

點評：大大的泰迪熊可愛耶～
ETtoday旅遊雲

文／Sharelife分享生活

德陽艦園區與精典泰迪熊跨界合作取得獨家授權，可愛泰迪熊變身為帥氣艦長！以「航行世界」作為設計發想，推出「遇艦泰迪熊－航行世界之旅」特展，於6月29日正式展出，可愛的主題情境空間，絕對能讓泰迪熊粉絲在船艦上拍個過癮。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖 / IG@rockgreen718

安平定情碼頭德陽艦園區為台灣第一座軍艦博物館，帶領遊客見證海軍發展史，重現1945年海上記憶，此次園方一改陽剛形象，與泰迪熊合作，將德陽艦打造成泰迪熊迷夢幻天堂，軍艦甲板上設置高達300公分的巨型水手服泰迪熊，各艙間也有多達10種泰迪熊主題情境場域，讓充滿陽剛氣息的軍艦增添可愛氣息。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖 / IG@maddie_783

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖 / IG@ping_155

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖 / IG@maddie_783

《遇艦泰迪熊－航行世界之旅》特展將於2019年6月29日起展出至2020年3月1日止，各式各樣的泰迪熊娃娃換上不同裝扮讓粉絲拍到手軟，另外園區內咖啡廳、紀念品店也有販售紀念商品，讓你可以把可愛泰迪熊帶回家！泰迪熊艦長已在五吋砲前方等著大家，預計將成為暑假最萌景點之一。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖 / IG@q00019weidi

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖 / IG@ping_155

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖 / IG@rockgreen718

安平定情碼頭德陽艦園區

地址：台南市安平區安億路115號

【交通資訊】

●自行開車
國道1：台南(仁德)交流道下→182縣道往台南市區經東門路→東門圓環→府前路至社教館→左轉中華西路→右轉永華路→左轉至安億路→德陽艦園區。
國道1：大灣交流道下→裕農路→右轉東門路二段→左轉林森路一段→健康路一.二.三段→光洲路→左轉安億路→德陽艦園區。

省道台17線：北上由台17到台南市→往健康路三段方向(西)→右轉光洲路→左轉安億路→德陽艦園區；南下由台17到台南市→右轉永華路→左轉安億路→德陽艦園區。

●大眾運輸工具
火車：前站出口轉乘計程車（約20分鐘）或轉搭公車19號。

公車：搭乘臺南市公車19號可直達德陽艦園區。

高鐵：台南高鐵站搭乘接駁車至台南市政府站，轉乘市區公車19號即可直達德陽艦園區，假日可搭至原住民文化會館再轉乘19號前往德陽艦。

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

關鍵字： 安平定情碼頭德陽艦園區 Sharelife分享生活 台南旅遊 安平區旅遊 親子旅遊 遇艦泰迪熊

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