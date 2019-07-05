驚見「海中皮卡丘」！屏東海生館齊聚20大深海網美玩夏日海洋派對

▲屏東海生館夏日海洋派對展出超過20種特色河魨。（圖／屏東海生館提供，下同）

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許多人對於河魨僅有全身帶刺、生氣時膨脹如氣球，或者料理美味但帶有致命劇毒等單一又偏頗的印象，殊不知河魨也有呆萌可愛、七彩繽紛的樣貌！今年暑假屏東海生館展示超過20種河魨種類，讓眾多河魨搖身一變成為海中網美，在這場盛夏派對中爭奇鬥艷，其中「海中皮卡丘」，更是深受大人小孩歡迎；同時也開放閨密、親子、情侶檔暑假夜宿海生館活動，留下美好的夏日回憶。

常被稱作河豚的「河魨」，又有氣球魚、刺海豬仔、刺鮭等稱呼，其實都是魨形目魚類的統稱，依種類不同，外貌型態也差異極大。而且因為種類不同，毒性也有所差異，由於河魨毒素屬於神經毒素，強度為氰化鈉的一千倍以上，故建議避免食用來路不明的河魨。

▲角箱魨令人聯想到皮卡丘，堪稱河魨界第一人氣網美。

▼毒吻棘魨具時尚網美之姿。

這次屏東海生館展出的20種河魨，大大顛覆以往民眾的印象，像是角箱魨有著一對長長的角、黃澄澄的體色，加上一雙超萌大眼睛，令人聯想到卡通角色「皮卡丘」，每出場必引來「好可愛」的驚呼聲，堪稱河魨界第一人氣網美。或者被暱稱「畢卡索魚」的毒吻棘魨，一抹畫過半邊臉的紅色唇線，加上鑲著藍色的煙燻眼妝，讓牠榮登時尚網美寶座。

▲尖吻單棘魨沒有傳統嘟嘟翹唇，豔麗色彩照樣吸睛。

▼顏色繽紛的花斑擬鱗魨被稱為小丑砲彈。

此外，有別於一般魨科的嘟嘟翹嘴，俗稱「玉米砲彈」的尖吻單棘魨擁有又長又尖的嘴巴，身上披著亮藍色鑲著橘黃色斑點，俏麗色彩使牠們格外耀眼。當然還有最受歡迎的「小丑砲彈」花斑擬鱗魨等，充滿特色的各種河魨讓今年暑假的海生館猶如一場河魨網美的夏日海洋派對。

▲巨藻缸前的剪影成為IG打卡熱點。

既然到了海生館，也別錯過IG網美打卡勝地的「海藻森林」，除了站在海生館巨藻缸前發揮創意拍出個人專屬的唯美剪影照，海藻森林也成為最浪漫的夜宿區域，最近連元祖級YouTuber蔡阿嘎也帶著老婆二伯前往感受巨藻缸的美景，重溫戀愛時期的甜蜜感，讓粉絲們頻頻大呼好閃～

▼影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。

近幾年透過夜宿海生館活動，讓民眾近距離接觸多元樣貌的海底生物，提升對海洋保育的意識之餘，海生館也在七八月的周末間定時舉辦科教活動傳遞海洋保育知識，今年的河魨特展也與插畫家合作的可愛擬人化河魨網美插畫展版，鼓勵民眾加入網美打卡行列還可兌換海生館獨家限量的河魨紋身貼紙，以及河魨商品專屬優惠，現場消費滿399元，或是申辦海洋卡，還可限量加贈小禮品。

更多活動資訊請參考官網：https://www.aquarium.com.tw/event.asp?ID=155