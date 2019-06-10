國內外最夯親子行程大公開！夜宿海生館、餵小鹿都上榜

▲旅遊訂房平台推薦國內外親子旅遊景點，東京迪士尼樂園 上榜。（圖／KLOOK提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

暑假即將來臨，爸媽們想好要帶小孩到哪放電了嗎？旅遊平台統計今（10）日公布「國內外最夯旅遊行程」，鄰近的日本、香港和新加坡都有許多主題樂園，能讓大人小孩玩得盡興，反觀國內旅遊，夏天夜宿屏東海生館、暢遊海洋主題樂園均相當熱門，家長計畫遊程前，不妨從這篇先找點靈感。

國外

1.東京迪士尼樂園

全家大小為之瘋狂的東京迪士尼樂園與迪士尼海洋之旅，不僅能跟心愛的米奇、米妮及其他迪士尼經典角色相見歡，還能欣賞現場的遊行表演、華麗煙火秀及遊樂設施，讓大人重拾童心、孩子們盡情玩樂，寫下全家人最夢幻的迪士尼體驗！

2.日本環球影城

深受台灣遊客喜愛的日本大阪環球影城，期間限定推出「Cool Japan快速通關」只在2019年6月23號前販售。跟著名偵探柯南一起體驗進化版的「真實逃脫遊戲」，當上魯邦三世的愛車，來場精彩絕倫、油門踩滿的追逐戰，參加風靡全球的日本動漫大會師，盡在2019五週年特別擴大活動。

3.香港海洋公園

香港海洋公園擁有豐富的動物展館，包含亞洲動物天地、夢幻水都、水母萬花筒以及必玩的刺激遊樂設施：翻天覆地、動感快車、沖天搖擺船、越礦飛車、滑浪飛船等，玩樂之餘也能寓教於樂。

4.日本樂高樂園Legoland

位於名古屋的日本樂高樂園，重現日本10處美麗風景，擁有7個主題區域，超過40種遊樂設施和表演秀，使用1,700萬個樂高積木和1萬個樂高模型。

5.新加坡環球影城

融匯電影主題的遊樂設施及表演，讓大人小孩玩到精疲力盡都捨不得離開。園區有7個不同的電影主題區：好萊塢、紐約、科幻城市、古埃及、失落的世界、遙遠王國和馬達加斯加，還有全球首個變型金剛遊樂設施。

▲透過夜宿屏東海生館的體驗，爸媽可以帶著小朋友觀察台灣水域館、珊瑚王國館和世界水域館，瞧瞧海洋生物們的夜生活。

國內

1.夜宿屏東海生館

白天看海洋生物覺得不過癮的話，不妨安排一趟在海生館過夜之旅！透過夜宿屏東海生館的體驗，爸媽可以帶著小朋友觀察台灣水域館、珊瑚王國館和世界水域館，瞧瞧海洋生物們的夜生活，揭曉夜晚中海洋的秘密。此外，走到後場魚缸上方的餵食區還能一窺海洋生物的保育環境。

2.花蓮海洋主題樂園

花蓮海洋主題樂園有八大主題樂園：海洋村、海洋劇場、海底王國、布萊登海岸、探險島、嘉年華歡樂街、海盜灣、水晶城堡。還有四大主題表演：海豚秀、海獅秀、美人魚生態教室、水晶城堡秀，相當適合親子同遊。

▲到墾丁就可體驗餵食小鹿的樂趣。

3.鹿境梅花鹿生態園區

不用遠赴奈良，墾丁的鹿境梅花鹿生態園區就可零距離接觸超萌小鹿，體驗觸摸、餵食小鹿的樂趣。搭配專業解說，了解人氣梅花鹿的生活習性，讓喜歡親近自然的小朋友更認識動物生態。