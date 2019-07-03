

▲由台灣經典小吃牛肉麵所啟發的「辣台味漢堡」。



記者黃士原／台北報導、攝影

雖然Jamie’s Italian英國餐廳在5月傳出結束營業消息，不影響海外的餐廳營運，包含台灣及香港的3間餐廳（由香港巨獅集團代理），而且最近台灣的Jamie’s Italian還以台灣本地食材及風土為靈感，推出的16道全新菜單，其中包含由台灣經典小吃牛肉麵所啟發的「辣台味漢堡」，及採用台灣酪梨的「蟹肉酪梨麵包」等。

巨獅集團（大中華區Jamie Oliver品牌總代理商）對於Jamie’s Italian品牌在亞洲區的發展十分有信心，並將致力於在台灣及香港持續經營旗下的三間餐廳及一家Jamie’s Deli。集團現在有更多的自由與品牌創辦人Jamie Oliver主廚及其廚房團隊一同合作，用心改進消費者所熱愛的經典菜色，並為菜單研發流程注入更多創意。





▲Jamie’s Italian還以台灣本地食材及風土為靈感，推出的16道全新菜單。

本次新菜單中最大亮點就是全新「辣台味漢堡」，由台灣及香港的Jamie’s Italian廚師團隊一同發想，靈感來自經典台灣街頭小吃「牛肉麵」。漢堡排添加花椒、八角及豬油，為肉排添增誘人滋味，上方抹上香氣四溢、由含草果、白豆蔻等數十種辛香料的蒜味牛肉湯汁濃縮而成的抹醬，搭配台式酸菜及台灣紅辣椒，一同夾入鬆軟布里歐麵包內，一口咬下充滿熟悉的牛肉麵風味。







▲辣味番茄肉丸義大利麵。





▲蟹肉酪梨麵包。



Jamie’s Italian的每日手工新鮮製作義大利麵陣容，也增加全新的豐盛菜色，包含辣味番茄肉丸義大利麵、義式番茄水管麵，都是美味的番茄基底義大利麵，清爽酸甜，就算是夏天享用也不會太有負擔。

分享主菜系列新菜有香煎脆皮雞佐白酒炒野菇、酥炸香料戰斧小牛等，都是為了台灣愛吃肉的消費者所量身設計。酥炸香料戰斧小牛將小牛排敲打成大片的帶骨薄肉排，外層裹上麵包粉、帕馬森起司後酥炸至金黃色，再放上莫札瑞拉起司、自製番茄泥及羅勒一同進烤爐焗烤而成，上桌香氣四溢、份量十分豪邁。







▲酥炸香料戰斧小牛。





▲香煎脆皮雞佐白酒炒野菇。

