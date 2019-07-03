圖、文／七逗旅遊網提供
到日本關西、北陸地區旅遊，懶的做功課，不妨參考懶人救星─旅遊聖經米其林綠色指南，眾多值得一去的景點都收錄在其中。而秋天就要來了，當然也不能錯過日本唯美的紅葉季囉！在日本禪宗發源地─永平寺，以及比叡山延曆寺，將能遇見最詩意的秋天！
▲永平寺的秋天詩情畫意。（圖／shutterstock.com提供）
米其林二星景點永平寺位在福井縣的深山中，高齡600多歲的老樹圍繞全寺，環境清幽，很適合修行、放鬆身心，也難怪這裡會成為日本禪宗的發源地。永平寺占地33萬平方公尺，共有70多座堂宇以迴廊連結在一起。秋天，永平寺處處都能見到紅葉的身影，在這裡，不論是建築景觀或自然風景，都讓人感到超療癒。
▲秋天的氣息在比叡山延曆寺蔓延。（圖／shutterstock.com提供）
想感受秋季之美，你還可以到「日本佛教之母山」比叡山延曆寺欣賞楓紅美景。比叡山延曆寺位在滋賀縣跟京都縣的交界，是日本佛教的發源地，去比叡山延曆寺的路上，滿山滿谷的橘黃、橘紅，時時刻刻提醒你秋天已經來臨，美麗的景色讓人心曠神怡，絕對是秋天必來的賞楓名勝。
▲米其林二星景點伊根舟屋。（圖／shutterstock.com提供）
在伊根灣，彷彿漂浮在水上的舟屋讓人體會到海之京都的魅力。伊根灣沿岸有230多間的舟屋，傳統的舟屋一樓是停靠船隻的地方，二樓則是當地漁民的起居室。搭船探索伊根灣之美，還有海鷗們陪你一起出發，獨特的景觀讓人耳目一新。
▲城崎溫泉泡湯散步是人生一大享受。（圖／shutterstock.com提供）
到日本就是要泡湯！城崎溫泉不僅是米其林二星景點，也是相當受到日本人歡迎的溫泉區，在2018年溫泉百選中排名第10，街上的7大外湯讓你泡好泡滿。漫步在古色古香的街道上，迎風搖曳的楊柳相當優雅，推薦在這裡入住一晚，好好享受日式湯泉的魅力。
▲灰瓦白牆的姬路城相當巨大，彷彿姬路市的守護者。（圖／shutterstock.com提供）
位在兵庫縣的姬路城是米其林三星景點，和松山城、和歌山城並列日本三大連立式平山城，同時有「日本第一名城」的美稱，也是日本最大的古城，許多日劇都在這裡取景，像是大河劇《大奧》。姬路城整棟建築都使用了日本特有的塗壁材料「白灰漿」封塗，優雅的外型也被比喻為展翅的白鷺。
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到日本一次摘9顆星！關西、北陸米其林景點推薦
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