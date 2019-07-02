花蓮知卡宣綠森林親水公園開放　13種玩水設施免費玩整天

▲花蓮知卡宣綠森林親水公園。（圖／取自花蓮縣政府臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

夏天到來，花蓮知卡宣綠森林親水公園開園了！為了帶給旅客玩水新體驗，今年新增三大玩水區域，包括深水池、噴泉廣場等，從即日起到8月25日為止，民眾都可以到知卡宣盡情玩耍。

▲花蓮綠森林親水公園正式開幕。圖／花蓮縣政府提供）

知卡宣綠森林親水公園目前已擁有多項親水遊樂設施，不僅有兒童池、造浪池、漂漂河、雨林池及360度迴轉大滑水道等刺激的大型設施，也有水槍、水傘、打瀨浴與水遊具等各種互動式遊樂設備，戲水區內還有特別量身打造的幼幼池，設置專門使用的遊樂器材，非常適合父母伴隨幼齡兒童一起遊玩。

▲多樣化的玩水設施讓你玩整天。圖／花蓮縣政府提供）

為豐富更多的玩水樂趣，花蓮縣政府今年特別打造深水池，適合想體驗深水游泳的遊客，另外考量到部分遊客不想穿著泳裝，或是帶著包尿布的小小孩不願意或不方便下水，今年也新設泡腳池與噴泉廣場，讓不同年齡層的遊客，來到這裡不僅能夠玩水消暑，藉由設施也能體驗享受親子間天倫之樂，悠閒度過夏日時光。

地址：花蓮縣吉安鄉中正路二段299號

開放時間：2019年7月1日至8月25日

營業時間：早上9點30分至12點；下午13點30分至17點30分