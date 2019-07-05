倫敦就該這樣玩！醒醒你的藝文腦　第一次遊倫敦就上手！

消費中心／綜合報導

「你說我比大笨鐘還笨要怎麼比～吵架我太安靜，鐘至少還有聲音～」唱到這裡，突然發現自己不知道大笨鐘是什麼聲音？只聽過周董的大笨鐘，好想也聽聽真正的大笨鐘！決定了，機票刷起來，現在就安排一趟真正的倫敦旅遊。從小就看福爾摩斯、哈利波特，音樂都聽披頭四、也喜歡龐克文化，如果有機會安排亞洲以外的旅遊，第一個要去的絕對是英國倫敦！以「紳士風格」著名的倫敦，擁有世界聞名的文化創意產業，而且還有超多博物館，不過，雖然充滿藝文氣息，但它並非只有傳統的一面，如同象徵叛逆的龐克樂，就是在這裡發揚光大，如此具衝突感的城市，真是格外有魅力。

▲超有藝文氣息的倫敦，第一次暢遊就上手。（圖／翻攝自影片）

大眾運輸超便利 文化遺產衝一波

來到倫敦，街道充滿人文藝術氣息，整個人都文青了起來，無論是知名文化遺產西敏寺的經典哥德式建築、歷史控絕對不能錯過的大英博物館，或是曾為世界最大摩天輪的倫敦眼，還是現為世界第三高鐘樓的倫敦地標大笨鐘，這些以前只在歷史課本上學過的名詞，親眼所見的時候，令人為之震撼。

在一座城市旅遊，選擇什麼樣的交通工具相當重要，倫敦擁有全世界最老的地鐵，還有超具代表性的紅色雙層巴士跟渡輪，在這裡利用大眾運輸系統穿梭不同景點相當便利，所以許多遊客都會先辦一張牡蠣卡（Oyster Card），但牡蠣卡的使用還是有限制，對完全不熟悉的遊客來說，恐怕會有些困擾，而且出國旅遊，只要多帶一樣東西，就多一點遺失風險，不過現在不用擔心了，因為這些交通工具皆可使用VISA卡付款，無論你想從地面上、地底下或是水面上認識這座城市都沒問題，讓你的心情決定吧！

到處都在SALE！精品outlet買到笑嗨嗨

來倫敦旅遊除了陶冶文化氣息之外，血拼時尚精品也是一定要的，Bicester Outlet購物村讓你體驗什麼叫做「買到下巴闔不起來」，因為到處都在SALE，各大名牌精品全部outlet價，Burberry、Gucci、TOMMY、PRADA……來到這裡可要小心荷包大失血，英鎊帶不夠絕對不是你停止血拼的理由，在這種殺紅眼掃貨的時候．還在那邊慢慢掏錢就太遜了，把VISA卡拿出來刷就對了，在這裡使用VISA還能兌換VIP卡，outlet價之外可再享9折優惠，這款好康真是讓人刷到停不下手……在台灣捨不得買的Burberry風衣，來到這裡絕對要長、短、素色、格紋各一件。不用等Boxing Day就可以刷到手痠，不要阻止我！我還要買！

喜歡老建築的你，哈洛德百貨一定要排進行程裡，創立近200年的精品百貨內，有斥資2,000萬英鎊大譟的埃及區，值得為它停留！這裡的精品是以開架式陳列，在這裡逛街一點壓力也沒有，喜歡哪一咖就拿起來試揹，享受難得的奢華感。

正統英式下午茶 練練你的英國腔

買完東西，就來以著名作家王爾德名字命名的Oscar wilde bar吃個英式下午茶吧！華麗的風格彷彿置身皇宮，在百年歷史古蹟內享用下午茶，貴氣又奢華，如同王爾德所說的，「愛自己才是終身浪漫的開始」，所以，不用害怕對自己好一點，既然來了，不妨試著用英國腔跟店員點餐，向王爾德致敬。

安排倫敦行程，真的不用想太多，你的心會帶你去想去的地方，而你手裡的VISA會是你最優秀的旅伴。

►►► 奢華有理，享樂無罪! 帶上Visa卡出發吧！