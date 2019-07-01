一生一定要去一次！遊巴黎最強攻略　多種驚喜一次滿足

▲浪漫巴黎怎樣玩最聰明便利？全方位攻略在這。（影／ETtoday。圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導



天天坐在辦公室裡，都快忘記外面的世界長什麼樣子了，嘴上總嚷嚷著想要拋下一切出國旅遊，卻遲遲沒辦法提起行李出發。身為平凡的上班族，最大的夢想就是拎著CHANEL、戴著太陽眼鏡，用從容的步伐走在異國街道上，晚霞灑落的那一刻，河岸上波光粼粼、河岸邊綠樹如蔭，綠葉間的縫隙透出金黃色的斜陽，微風也輕撫著你的臉頰，啊，這就是自由的味道！終於，你下定了決心，拿起手機、抽出信用卡，機加酒訂下去，你決定前往那個他們說最適合存在於夕陽裡的地方─巴黎。

巴黎太經典，各種不同風格的旅遊路線都想體驗

巴黎，世界知名的浪漫之都，被許多旅遊愛好者譽為「一生一定要去一次的城市」，連徐志摩也抵擋不住花都的魅力，寫道「香草在你的腳下，春風在你的臉上，微笑在你的周遭。它摟著你，可不縛住你。」並讚嘆「到過巴黎的一定不會再希罕天堂。」

巴黎的知名景點多到數不完，只要來到這裡，一定要在這些經典地標打卡，用照片「到此一遊」，艾菲爾鐵塔、凱旋門、凡爾賽宮、香榭麗舍大道、羅浮宮......等；喜歡人文藝術的人，絕對不能錯過巴黎歌劇院、蒙馬特、紅磨坊，以及巴黎文人的謬思之地「花神咖啡館」。

除了以上的文青行程之外，到巴黎無論行程再緊湊都要排進去的，就是血拼精品！亦有時尚之都稱號的巴黎，精品數量讓你一輩子都買不完！梯公杯啊，好不容易決定前往巴黎，好想把這些不同風格的路線全都體驗一遍。





朝聖景點不能少，親眼見識巴黎的魅力

終於抵達巴黎！一下飛機就迫不及待直奔艾菲爾鐵塔，常見的遠眺或是錯位照已經沒有什麼看頭了，絕對要搭乘透明電梯直奔鐵塔頂端，登高俯瞰整個巴黎的美景，還可以在鐵塔上的餐廳用餐，享受一餐奢華。

都來到艾菲爾鐵塔了，不要錯過夜晚的點燈時刻，當太陽下山之時，艾菲爾鐵塔也會跟著城市燈光亮起，絕對可以滿足你的眼球。

在人文藝術氛圍濃厚的巴黎，一定要朝聖這間有百年歷史的莎士比亞書店，這裡除了是當地知名景點之外，金城武也曾在此拍過廣告呢！

如果你看過《達文西密碼》那你一定對聖許畢斯教堂跟羅浮宮相當熟悉，這些悠久的歷史遺跡，來到巴黎一定要親自一睹風采，想增加自己的品味，不趁現在更待何時？館內也有許多設計經典的紀念品，挑個自己喜歡的帶回家吧！

時尚之都讓你逛到腿軟、買到手軟

來到亦有時尚之都稱號的巴黎，怎麼能不逛遍精品、血拼到手軟？來到巴黎最有名的拉法葉百貨，不管是LOUIS VUITTON、GUCCI、CHANEL、LONGCHAMP、BALENCIAGA、只要逛一趟就能通通買到，千萬不要以為來到巴黎會語言不通，拉法葉百貨幾乎所有專櫃都有中文服務人員，免去比手畫腳的困擾，一定可以挑好挑滿！

雖然要血拼精品，可是身上帶這麼多現金實在令人不安，這時候有張好刷的卡就顯得很重要，在這裡不僅可以買到歐洲原價，而且還可以現場退稅，如果持VISA卡消費滿175歐元，還可以獲得知名保養品牌歐舒丹精選旅行裝商品，讓你買越多省越多！

必訪文人愛店，做一回巴黎人

血拼完一定要找個地方回血，位於聖日耳曼大道跟聖伯努瓦街轉角的「花神咖啡館」，是歷史上著名的文人謬思之地，咖啡館裝潢風格一直以來都沒有太大改變，許多思想先驅都於此駐足，西蒙波娃與沙特也曾到訪，存在主義便是從沙特在花神咖啡館內撰寫的《存在與虛無》開始興起。

花神咖啡館現在已經成為遊歷巴黎的旅人必到之處，在這裡點上一份法式甜點及羊角麵包、喝杯咖啡，觀察來往的行人，與巴黎街頭不拘小節的浪漫氣息。最特別的是，在這裡消費，也不需要攜帶現金，只要卡片一刷就搞定！

來到巴黎，想要充實的行程，體驗不同風格的花都，不用太麻煩，VISA會幫你，但是對自己好這件事，只有你自己能幫你自己。