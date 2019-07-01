90度透明滑梯、恐龍戲水池免費玩！特搜「雙北」戲水天堂

▲自來水園區「水鄉庭園」是親子熱門玩水景點。（圖／臺北自來水事業處提供，下圖同）

旅遊中心／綜合報導

暑假到來，也宣告玩水季節就趁現在，不泡在水裡、打打水仗實在太對不起自己！《ETtoday新聞雲》整理出雙北「消暑戲水樂園」，家長們備好防曬及玩水用具，帶小朋友衝一波戲水樂園，免花一毛錢也能瘋玩整天。

▲北市熱門的自來水園區變身台北親水節會場。（圖／台北市觀傳局提供）

1.台北好瘋水

「台北好瘋水」活動已開跑，北市熱門的自來水園區變身台北親水節會場，到8月底前都能陪小朋友玩，「水鄉庭園」戲水區有兒童溜滑梯、滑水道等設施，各式水柱噴出水花、水瀑，加上水深約40-50公分戲水池，同時設有救生員及水巡助理，很適合學齡孩童戲水，是台北每年夏天最受歡迎的大型玩水地點之一。

▲臺北好瘋水系列活動。（圖／台北市觀傳局提供）

想玩正夯的水上運動不用奔波，包含「雙人獨木舟」、「SUP立槳式浪板」、「龍舟」、「竹筏」及「水上腳踏車」等6樣水上活動，在大佳河濱公園連續8個週末都能玩，每梯次約一小時，全部免報名費，讓年輕人試試當下最夯的水上活動。接著，受歡迎的「河岸童樂會熊讚水樂園」也將在大佳河濱公園登場，有熊讚陪大家玩水。

瘋狂一夏玩水趣

時間：7月6日至8月25日 每週六、日 09:00-16:30

地點：台北市大佳河濱公園-大直橋下

2019台北河岸童樂會-熊讚水樂園

時間：7月13日至7月21日

活動地點：台北市中山區大佳河濱公園

▲「水鄉庭園」戲水區有兒童溜滑梯、滑水道等設施，各式水柱噴出水花、水瀑。

台北自來水園區

地址：台北市中正區思源街1號

暑假（7/1-8/31）：週二至週日09:00-18:00，最後售票至下午5點

非夏季期間：09:00-17:00，最後售票至下午4點

每週一公休，適逢連續假日則照常營業

（台北親水節 日期：6月30日至8月31日）

▲2019新月水道節最大亮點是6米高、17米長全透明管水滑梯。（圖／記者彭懷玉攝）



2. 2019新月水道節

「2019新月水道節」已正式開幕，為期1個月讓民眾免費玩！今年首度採免報名，每天下午3點及6點開放入園，最大亮點是6米高、17米長全透明管水滑梯，垂直滑下來只要5秒鐘，相當刺激。水樂園整體概念以大小朋友最愛的「恐龍」為意象打造，設計出雨林區、 翻越恐龍谷、 侏儸紀叢林、 勇闖恐龍窟、 寶寶恐龍池等6大主題戲水池。由於相當熱門，民眾要做好排隊的心理準備。

▲2019新月水道節有極速水滑梯、雨林區、 翻越恐龍谷、 侏儸紀叢林、 勇闖恐龍窟、 寶寶恐龍池等6大主題戲水池。（圖／記者彭懷玉攝）

2019新月水道節

地點：新月橋新月廣場（新莊區）

時間：6月29日至7月28日連續30天，每日下午3點到晚上9點（7月8日、7月15日、7月22日休園）

▲錦和運動公園的滾輪滑梯是北台灣第一座。（圖／新北城鄉局提供）

3.錦和運動公園

媲美沖繩特色公園的錦和運動公園，除了平時就有滾輪溜滑梯、磨石溜滑梯、沙坑、巨型攀爬架、騎乘鞦韆、彈跳床等，夏天還有戲水池，讓民眾免費玩水，可說是夏日一大「涼點」，讓中和市民不用跑遠也能玩得開心！

錦和運動公園

地址：新北市中和區錦和路350號

地面噴泉開放時間：14:00-17:00 (每次開放10分鐘休息15分鐘)

戲水河道開放時間：14:00-20:00

▲斬龍山公園也設有噴水池讓小朋友消暑。（圖／新北市政府文化局提供）

4. 斬龍山遺址文化公園

新北土城「斬龍山遺址文化公園」6月中才正式啟用，陸續挖出上百件陶器、石器等生活物品，讓沉寂已久的遺址重見天日，高速特色磨石溜滑梯、攀岩、拉繩挑戰體能之餘也兼顧考古樂趣。夏天一到，斬龍山遺址公園也設有噴水池讓小朋友消消暑，清涼一下。

斬龍山遺址文化公園

開放時間：10:00-19:00（每半小時噴一次一次15分鐘）