4主題麻吉貓往返淡水-信義線！「2019夏夜星空號」7/1首航

▲「2019夏夜星空號」明起首航發車。（圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供，下圖同）

旅遊中心／綜合報導

喜歡麻吉貓的人注意！明（1日）起「2019夏夜星空號」首航發車，至10月31日淡水信義線都有機會搭得到。北捷公司表示，不只車體外面被麻吉貓彩繪貼圖完整包覆，車廂內的車窗、車門、設備箱、壁面等細節也都是麻吉貓，搭車民眾可見到麻吉貓搭配月亮、流星、太陽系、飛行船星等不同主題。

台北捷運公司表示，7月1日至10月31日將推出「2019夏夜星空號」彩繪列車，童趣圖案相當吸睛，浩瀚星空下麻吉貓時而坐臥，時而和伙伴嬉鬧，不光是車窗、車門及屏風，也兼顧天花板、設備箱及壁面等各個細節，都見得麻吉貓萌度十足的身影。

北捷表示，為提供親子、孕媽咪及推嬰兒車等旅客更友善的乘車服務，已將淡水信義線、松山新店線列車車廂內，陸續設置「親子友善區」，即電聯車第3節車廂第4個車門，至第4節車廂第1個車門，讓博愛座及博愛電梯「關懷禮讓」概念更加延伸。

▲「2019夏夜星空號」麻吉貓彩繪列車發車時刻表。

此外，在台北市立兒童新樂園的宇宙迴旋、摩天輪、銀河號、星空小飛碟4項高空遊具也都以此為主題，親子族不妨跟著麻吉貓一起去探險，共享親子互動的溫馨時刻。