為啥台東搭熱氣球要9千？「關鍵原因」曝...網喊：不敢說貴了

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▲2019台灣國際熱氣球嘉年華於今(29)日展開，吸引大批民眾前往。（圖／《自在。自宅獨棟度假屋》授權提供，以下皆同，請勿任意翻攝）



記者周姈姈／綜合報導

2019台灣國際熱氣球嘉年華正式開跑，但是你有想過為什麼搭熱氣球這麼貴嗎？乘著熱氣球自由飛俯瞰鹿野高台，短短3、40分鐘就要價9000元，而土耳其坐熱氣球一次只要5、6000元，甚至還含專車到住宿飯店接送，到底為何台東玩熱氣球需要準備這麼多錢，就讓旅遊達人陳志東告訴你為什麼！

陳志東解釋，熱氣球升空不是一個飛行員在籃子裡用燃燒器噴就能飛起來，這是一個「團隊的工作」；首先，必須把這體積龐大的氣球、藤籃、燃燒器與瓦斯載到起飛點，充氣同時必須有人在旁固定繩索與球體，降落之後必須有人立即趕往降落點協助飛行員固定籐籃與收球，意即一個熱氣球要起飛與降落，看似只飛30～40分鐘，但實際上前後大約要有7、8名人力、動用至少2部貨車、花3、4個小時準備與收拾。

以一個工讀生一個清晨起飛時段可領750元工資，外加勞健保等看不見的人事成本，再加上較高昂的飛行員薪資，相當於人事成本就要8、9千元。

再來看看器材的部分，陳志東說，一個造型最簡單的熱氣球防火球皮約100萬，一個瓦斯鋼瓶10來萬，一個藤籃要價2、30萬，外加其他零零總總，意即要讓一個熱氣球可以順利安全起飛，設施成本至少2、3百萬，如果是外觀可愛的造型球，那更飆到5、6百萬；之所以如此昂貴，主因熱氣球被視為飛行器，飛行器就是連一顆螺絲都要符合飛安標準並通過許多檢驗與測試。



▲要讓熱氣球順利安全起飛，設施成本至少就要2～3百萬，還得加入人事成本。



一顆熱氣球球皮飛行壽命大約是300－500小時，若是以100萬元球皮除以400小時來計算，等於飛行一次1小時約2500元成本，外加藤籃、燃燒器的折舊，合計成本粗估約4000元。

至於瓦斯，陳志東表示，一桶瓦斯大概1千多元，而一桶大概可飛40分鐘，意即飛一趟就是一桶瓦斯；另外還要加上乘客保險，飛行員養成，貨車油料等等，熱氣球成本真的不便宜。

陳志東也提及，熱氣球最大最大的問題就是「載運量」。舉例來說，土耳其熱氣球通常一顆一次能載10幾20人，但在台東飛的都是一次只能載運2、3名客人的小藤籃，成本費用一分攤，小籃的自然高昂。

那為什麼不用大球與大藤籃呢？陳志東指出，問題就在於「花東縱谷處處稻田與田間小路」，由於熱氣球受風力與氣流影響大，方向控制不易，也沒法像飛機降落可以那麼精準，太大的球降落後很容易造成大面積農損，那可都是農夫的心血。賠償事小，萬一造成紛爭與不諒解，觀光活動變成擾民就麻煩了。

鹿野高台除了熱氣球自由飛空中遊覽之外，還有繫留體驗，就是以繩子固定熱氣球定點上上下下，乘坐時間大概為10分鐘，價格為平日500元，假日600元，現場就可排隊購票；但要注意，熱氣球繫留體驗在活動期間天天都有，只有8/12下午場因為有閉幕光雕的活動，所以繫留體驗至傍晚6點為止。



▲想要讓熱氣球成功飛上天，前後大概需要7、8名人力、動用至少2部貨車、花3、4個小時準備與收拾，相當辛苦。



2019台灣國際熱氣球嘉年華

活動期間：6/29～8/12

＊園區將酌收30～100元清潔費（假日50～200元）／台東縣民或於台東縣內服務、就學者，縣府回饋鄉親獨享的好康，只需繳交100元，可享無限次進出優惠，但需提出申請。

熱氣球自由飛空中遊覽

預約網址：https://www.facebook.com/skyrainbow.com.tw

預約專線：089-552235／089-552233（天際航空）

時間：天候許可下，可以天天起飛。