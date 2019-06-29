大心新竹巨城店6/28開幕　7/11前點主食送黑火山霜淇淋



▲泰式麵食品牌「大心」進駐新竹巨城。（圖／瓦城泰統集團提供）



記者黃士原／台北報導

瓦城泰統集團旗下泰式麵食品牌大心第30間分店落腳新竹巨城購物中心4樓，6月28日正式開幕，開幕起至7月11日，點購主食就送黑火山霜淇淋，7月28日前於臉書打卡上傳熊大心照，再送「熊大心杯套/熊大心涼扇/指定小菜」好禮3選1。

大心的人氣招牌「酸辣海陸麵」以泰國南薑、香茅、檸檬等多種香料熬煮，搭配新鮮海蝦與豬肉片；香氣撲鼻的「咖哩雞腿麵」擁有層次豐富的濃郁咖哩湯頭，配上軟嫩雞腿與溏心蛋；鮮甜清爽的「清燉越南牛肉河粉」，以大量牛骨、蔬菜與香料細心熬製的湯頭，加入精選帶骨牛小排肉片。





▲上等肉骨茶用的是長10公分的排骨。(圖／記者黃士原攝)

除了大心之外，同時在6月28日正式進駐新竹巨城購物中心4樓的還有黃亞細肉骨茶與一風堂EXPRESS。黃亞細肉骨茶祭出開幕首15日每日前50名可享超值優惠，第1-10名凡點「上等肉骨茶」，即贈價值149元的《好吃全包》配餐，免費升級套餐，滷豬手、滷豆腐花干、蒜香鮮蔬及香米飯等豐盛配菜，第11-50名點「上等肉骨茶」送「潮州滷豬手(小)」。





▲新竹巨城首發的特色拉麵「微笑酸辣豚骨」。（圖／一風堂提供）

一風堂EXPRESS於台灣的第二家分店坐落於新竹巨城四樓美食街，店內設有專用客席，亦可使用大量公共座位，以快速、便利兼具高CP值的特色提供美味又道地的博多拉麵。店內商品以四大款特色拉麵為主，包含博多豚骨、辣肉味噌、黑帶豬軟骨，以及新竹巨城首發的特色拉麵「微笑酸辣豚骨」，價格自170元至290元。開幕首3日（6月28～30日）點選特製博多豚骨即贈唐揚炸雞兌換券乙張，開幕首7日（6月28日～7月4日）所有拉麵麵量免費加大。