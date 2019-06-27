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才試營運就破25萬人！　7／1舊山線鐵道自行車將成國際新亮點

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▲苗栗縣長徐耀昌，與行政院政務委員張景森一同搭乘舊山線鐵道自行車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣長徐耀昌，與行政院政務委員張景森一同搭乘舊山線鐵道自行車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

橫跨苗栗與台中的舊山線鐵道，全線有3座鐵橋、4個車站、9座隧道，被譽為近代鐵道工藝極致美學，也是文化部認定的世界遺產潛力點；苗栗縣政府致力「三年磨一劍」全台首創的鐵道自行車，經過一年試營運後，預定7月1日起正式營。

鐵道自行車正式營運記者會，27日上午在三義鄉「魚藤坪遊客服務中心」舉辦，行政院政務委員張景森、交通部觀光局技術組副組長林秀霞、鄉鎮市長等均出席，並實際體驗搭乘鐵道自行車感受舊山線之美。

▲鐵道自行車正式營運記者會，苗栗縣政府邀集多位貴賓一同前來體驗。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲鐵道自行車正式營運記者會，苗栗縣政府邀集多位貴賓一同前來體驗。（圖／記者黃孟珍翻攝）

縣長徐耀昌指出，經營單位也落盡社會責任，把票價壓低回饋消費者，還致力招商尋求華航合作，可望吸引更多國內外遊客體驗鐵道自行車。他說，這項國際觀光亮點花3年爭取中央補助後，中央允諾補助三義3億經費在舊山線施設鐵道自行車，形成333去那個的數字，他期待正式營運後能漸入佳境，讓三義成為觀光旅遊的明日之星、國際亮點。

文化觀光局長林彥甫表示，鐵道自行車自2018年8月1日試營運以來，行駛Ａ、Ｃ兩段路線，每天載客人次可達1120人次，Ａ段自勝興車站發車經2號隧道、魚藤坪鐵橋、彭家莊後折返；Ｃ段自魚藤坪服務中心發車經魚藤坪鐵橋、彭家莊至6號隧道北口折返。

林彥甫說，7月1日起新增Ｂ段自魚藤坪服務中心發車至勝興車站後折返，其中Ａ、Ｃ兩條路線優惠價250元，Ｂ段優惠價200元，採網路訂票、現場取票，3段行程共有110輛鐵道自行車可提供旅客搭乘，未來也將因應暑期加開班次，估計每天載客數可超過2000人次。

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