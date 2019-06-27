受梅雨季影響　合歡山武嶺停車場延至7月31日開放　

▲合歡山武嶺停車場改善工程，因山區持續降雨無法順利施工，預計延期到7月31日開放。（圖／南投縣仁愛警分局提供）

記者白珈陽／南投報導

合歡山一直是台灣人的避暑勝地，武嶺停車場是其重要的停車空間，但經年累月服務民眾，已多處出現破損、凹陷，雨天還會積水，造成遊客不便；東勢林管處5月13日封閉施工改善，原訂6月28日完工，卻因5月迄今山區持續降雨遲遲無法施工，武嶺停車場將順延至7月31日開放，南投縣仁愛警分局也提醒民眾注意相關交通資訊。

東勢林管處表示，為提升大家體驗高山自然山林旅遊品質，針對合歡山停車場地面破損問題重新改善，工程包含「武嶺景觀區」及「合歡山遊客服務中心」兩處停車場。其中，武嶺停車場施工期為5月13日到6月28日，合歡山遊客服務中心停車場則是從6月29日到8月7日，施工期間不對外開放。

但由於近期受梅雨鋒面影響，5月中旬迄今合歡山區豪雨不斷，除台14線人止關路段屢傳落石坍方，武嶺停車場相關工程也遲遲無法順利施工；東勢林管處公告，武嶺停車場將順延至7月31日開放，其間民眾可將車輛開往至昆陽、合歡山莊停車場停放。「武嶺景觀區」及「合歡山遊客服務中心」兩處停車場整修完工後，將可提供90輛自用小客車、8輛中型巴士同時停放。

▲合歡山武嶺停車場改善工程，因山區持續降雨無法順利施工，預計延期到7月31日才會開放。