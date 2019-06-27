

▲暑假生日不孤單！王品旗下4品牌聯合慶生優惠。(圖／王品提供，以下同)



記者黃士原／台北報導

暑假慶生一點都不寂寞，王品推出「暑假生日族」別憂鬱活動，旗下4大品牌在暑假推出多項優惠，不管是要自己找家人一起過生日，還是幫朋友慶生，都可以省荷包。





▲王品牛排─點套餐盛情款待普羅旺斯白酒龍蝦。



王品牛排─點套餐盛情款待普羅旺斯白酒龍蝦

加入王品官網會員，當月壽星登入會員領取生日優惠券即可享套餐8折，而今夏王品牛排盛情獻上龍蝦，美味「牛排、龍蝦」料理一次品嚐。7月1日~7月31日至王品牛排FB粉絲專頁領取活動優惠券，憑優惠券點2客套餐，招待普羅旺斯白酒龍蝦乙隻。





▲夏慕尼─消費2客套餐享波士頓活龍蝦499優惠價。

夏慕尼─消費2客套餐享波士頓活龍蝦499優惠價

壽星加入夏慕尼官網會員下載生日禮兌換券，就享有「單人套餐8折」優惠，訂位時特別備註有壽星，還會招待小蛋糕。此外，夏慕尼特別選在龍蝦最鮮美的季節，即日起~8月31日，消費2客套餐，即享波士頓活龍蝦乙隻499元超值加購價，每日限量、售完為止。





▲西堤海陸超級拼。

西堤─加價購海陸超級拼

加入西堤官網會員，當月壽星出示證件即可享套餐8折，還有創意畫盤蛋糕。即日起~7月31日也特別推出主餐升級優惠價，首創史上超大份量的「海陸超級拼」，將最受歡迎的牛排、雞腿、魚排、飛捲，四種食材集於一身，超大份量的海陸風味。消費經典套餐，加價99元即可享主餐升級為「海陸超級拼」大份量主餐。





▲莆田辣椒螃蟹。

莆田─限量星洲螃蟹折佰元

莆田今年暑假結合十最推薦菜色與星洲美食，推出2、4、6人，以及經典多人家宴套餐，還有獨立包廂可供預訂，最適合闔家親友歡樂慶生，當月壽星用餐還有88折優惠（酒水、螃蟹不列入折扣），加上每日限量提供的辣椒與黑椒兩種螃蟹料理，凡點選多人家宴經典套餐，加點螃蟹現折100元。