▲在世界走跳的旅人都知道，到了某些國家不能隨便開玩笑、買東西也要注意，沒想到從愛丁堡帶回的雕刻竟然有靈動現象，讓網友看了大噴笑！（圖／品牌提供）

旅遊中心／綜合報導

打開電視、網路，每個人一天當中會接收到無數廣告資訊，現在的廣告要如何瞬吸觀眾眼球，又能激起共鳴、帶動一波討論，真的是門大學問！近期中華航空推出2019年全新品牌形象廣告，除了電視廣告，更於6/14（五）下午4時在YouTube首播1分49秒的完整版，沒想到上線24小時內就衝破400萬觀看人次，如今更飆到560萬，迴響超熱烈，也刷新近年華航形象廣告的熱度與紀錄！

在講求「content（內容）」的現在，廣告吸睛度不在長短，短短30秒可能讓人失去耐心，長達2分鐘的也可能吸引人一再回味。此次華航形象廣告以「旅行帶給你的紀念品」為發想，看似很平常，畢竟誰出國不買個紀念品？但看完才發現，其實廣告很聰明的賦予「紀念品」另個新定義，在觀眾還以為紀念品不過就是一般吊飾、美妝、伴手禮時，廣告中10位旅人的故事一攤開，原來有從羅馬帶回的「真愛」、從北海道滑雪場帶回的「掰咖」、從澳門帶回的「賭場籌碼」，旅途中發生的事，不只可能為人生開啟各種神展開，更帶來只有自己才懂的美好紀念。



▲從澳門回來的擺攤先生睹物沈思，引起網友猜想背後寓意。

雖然1位旅人的小故事只佔廣告短短幾秒，卻留下超多「腦補空間」，有些哏更是埋得極深，必須要三刷四刷，抓到旅人一閃而過的複雜表情，才可能領略他們手中「紀念品」的來龍去脈，也因此激起網友一波討論，包括從黃金海岸帶回的兩條線到底怎麼來？曾經去過的老司機們都嘿嘿笑說「不單純」。而愛丁堡的雕刻揪～竟隱藏什麼不為人知的秘密？有網友解釋當地不為人知的黑暗歷史，讓網友紛紛朝聖「長知識了」，膽大的網友更表示「完了，聽完更想去啊！」有網友也特別喜歡從拉斯維加斯、荷蘭帶回滿滿ㄎㄧㄤ意的紀念品，笑到噴淚的同時，也讓人想起自己曾在旅途中超丟臉的糗事。



▲拉斯維加斯的「結婚證書」，宛如上演電影《醉後大丈夫》的情節！

「這幾年沒有一支廣告讓我連看3次啊」、「因為這個廣告想買機票啦」、「太強了，如果影片呈現的是美好紀念品，大家應該一下就跳過，反而無法印象深刻」、「這是第一支讓我喜歡到跑去搜尋的廣告」，網友紛紛大讚華航這次根本「大開外掛」，大膽操作也顛覆大家對華航的典雅印象，不只共鳴感十足，那顆想旅遊、冒險、玩樂的心，也被廣告挑起、蠢蠢欲動了起來！

當出國旅遊愈來愈方便，國人習慣的旅遊型態也隨之改變，現在出國不見得總是走馬看花、逛街血拚，更多人還想融入異地、來場不一樣的生活體會。當終於懂得由自己創造旅行的意義，不管是滑雪後的腳傷、豪賭後的體會、嚐遍美食後長出的腰間肉，只要稍微留意，這些其實也都是旅行帶給你的專屬紀念！



▲女生出國一趟最怕狂吃美食的同時，肥肉也悄悄上身，從曼谷帶回的紀念品就讓網友笑到哭：「這個我也有！」

看完廣告好想飛出去，迫不及待想知道這趟旅程會帶給你什麼意想不到的紀念嗎？華航即日起～7/11（四）推出全航線優惠促銷，直逼廉航但服務不打折的價格，讓人超動心，多數航線寒暑假適用，北美、紐澳航線可出發時間更到明年5月底，優惠機票先get到手，行程還可以慢慢排。以台北（桃園）出發來說，夏威夷（含稅）經濟艙只要TWD18,275元起、倫敦經濟艙（未稅）TWD16,200元起，萬元以下機票更有北海道經濟艙（未稅）9,000元起、首爾經濟艙（未稅）4,500元起、曼谷經濟艙（未稅）4,350元起等選擇，不喊個＋1、一揪就走真的說不過去，最重要的是，這趟無論如何都要帶回別人沒有、專屬於你的獨一無二「紀念品」！

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