龍門石窟大佛、嵩山少林寺原來都在「河南」？一遊河南「國家5A級絕美景點」6天不到2萬5就GO！

▲河南擁有多種獨特的自然景致，讓遊客宛如置身山水畫中。（圖／可樂旅遊提供，下同）

消費中心／綜合報導

台灣人愛旅遊，就近去完日本、韓國，接下來就到東南亞，更進階的就到歐美國家來趟浪漫之旅！然而把熱門國家都跑遍了，瞬間失去旅行目標了嗎？古稱「中原」、同時也是華夏文化的發源地之一的「河南」，或許正適合想要開拓新視野的旅遊玩家！



河南擁有無數巍峨壯闊的美景、秀麗的山川景致，還有數百年歷史的宗教人文古蹟，讓人到了每個景點都嘆為觀止！不過面積16.7萬平方公里的河南省，部分景點都隔著極大距離，自助旅遊相當不易，所幸現在有旅行社可以幫忙規劃行程，不只把每個必朝聖的景點通通包在5～6天的行程內，還安排交通食宿，更有熟悉在地歷史的導遊一路導覽解說。

到了河南，暢遊大自然奇景是一定要的！最知名的景點名勝主推「雲台山景區」，它是中國國家5A級旅遊景區、被聯合國教科文組織列入全球首批的世界地質公園，同時也是美國大峽谷的姐妹公園。景區裡一定會走過的「紅峽谷」，雖然全程要花1.5～2.5小時走完，但沿途的山景、峭壁和泉、瀑、溪、潭水景，讓人張嘴驚歎大自然的鬼斧神工！想挑戰膽量的人，別忘了站上以防彈等級強化玻璃鋪設的「鳳凰嶺玻璃棧道」，雖然走在懸空棧道上可能會腳軟發麻，但望著腳下險峻的峽谷，又是一個前所未有的旅遊體驗。

▲雲台山紅峽谷。

▲鳳凰嶺玻璃棧道。

另個同為國家5A級旅遊景區的「太行大峽谷」的景色則較為磅礴大氣，區內的「桃花谷」景色有如仙境一般，踩在石板小路、襯著清澈湖面與雄偉山谷，怎麼拍都美到不行。最後在高處的展望台俯瞰峽谷美景，心境都開闊了起來！

▲太行大峡谷。

從小聽到大的「少林寺」竟然也是在河南？沒錯！在中國佛教史有著重要地位、被譽為「天下第一名刹」，現在又成為許多連續劇、電影靈感來源的「少林寺」，就位在河南嵩山。少林寺佔地相當廣闊且四面環山，寺院周邊信徒虔誠禮佛的氛圍，讓遊客內心也升起滿滿敬意，收起笑鬧喧嘩，漫步將大雄寶殿、藏經閣、碑林等景點盡收眼底。等到了「武術館」，就可以盡情欣賞經典正版的少林武術！表演約40分鐘，包括徒手拳法、器械刀槍棍法、童子功等，最後甚至還有教學體驗，想一圓「習武夢」不如就趁現在。

▲少林寺。

不管對佛法是否有研究，來到河南不能錯過的還有被聯合國教科文組織列入世界文化遺產的「龍門石窟」，以前在報章雜誌看到石窟佛像的宏偉，但到了現場不僅可親眼目睹大大小小的窟龕，瀏覽目前保留最完整的「奉先寺區」，站在最大尊的佛像盧舍耶大佛前，更會被莊嚴肅穆的大佛，以及難以想像的精湛雕刻技術所撼動！

▲龍門石窟。

由北宋畫家張擇端所作的《清明上河圖》，描繪出北宋時期京城汴梁的風光，汴梁其實就是現今的河南省開封市，因此當地也開闢600餘畝，打造真實版的「清明上河園」，讓所有遊客「走在」《清明上河圖》中！實境造景分別打造南苑、北苑等景區，把北宋的城門、店鋪、虹橋、河船與皇家園林一一呈現，遊客走在仿北宋的街上，還會不時出現表演人員，在遊客面前重現過去的市井生活甚至刀光劍影、官兵對峙等畫面，讓遊客「穿越時空」走入北宋的庶民與皇族生活，直呼超特別。

▲清明上河園。

每次安排歷史悠久的景點，旅行前都要拚命複習高中地理、歷史課本，就怕到了現場完全沒概念，不知要從哪裡看起。但若是跟團，在專業導遊、領隊的詳細介紹下，就可以讓人大大鬆一口氣。河南的國家5A級旅遊景區密度之高，只要跟著旅行社的安排，來一趟就能蒐集超多必遊景點，而且自然、人文都包括在內，讓人收穫滿滿。走逛這些景點，加上接駁遊覽車、品嚐在地特色美食、入住舒適飯店，在旅遊服務領導品牌「可樂旅遊」的安排下，5～6天的行程，只要兩萬五不到的價格就能搞定！邀請腳力好的長輩一起出遊也很適合，帶他們來一趟宛如電視節目《大陸尋奇》的真實體驗。

▲5～6日的河南行2萬5以下就能搞定，讓旅遊玩家都直呼CP值hen高。

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