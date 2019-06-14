出國帶回改變人生的旅行紀念品　現在就出發！

▲旅遊少不了要帶著滿滿的戰利品回來，對你來說，什麼東西更能紀念每一趟旅行？（圖、影／翻攝自《旅行帶給你的紀念品》影片，以下同）

旅遊中心／台北報導

日本御守、泰國大象鑰匙圈、捷克水晶、俄羅斯娃娃…出國玩，總要帶個最具當地特色的東西回來，因為它不僅僅是個戰利品而已，更是用來紀念旅行的一種回憶，單單望著，關於那一段充滿興奮、冒險、歡笑、悸動的時光，就能立刻湧上心頭，任由思緒回到過去，重溫旅途中所有點滴，然後心中又默默下了決定，開始想下一趟準備何時再出發，為自己創造更多新的精彩人生。

對於旅行紀念品，大家通常習慣帶回當地小物，飾品配件也好、手工藝品也好，所代表的是自己曾經親自去過那個地方的象徵。不過現在年輕人的想法很不一樣，有的會特地去泰國學做正宗泰國菜、飛往印度靈修學瑜珈讓心情沉澱，也有的會到澳洲高空跳傘挑戰自我極限、前進非洲草原回歸原始感受大自然的活力，每次都為自己設定一個新的目標，因為對他們來說，每一段經驗、技能、學習或體驗，不僅僅是難忘的旅行紀念，在大膽嘗試深刻體會後，從中得到的是更多生命啟發，也是每趟旅行最讓人意想不到的收獲，而這些用錢也買不到的經歷，都有可能為人生帶來一些改變。

▲難得出國一趟，總要帶個什麼回來，為回憶留個紀念之外，也證明自己曾經去過那個地方。

華航在最新形象影片中，就以《旅行帶給你的紀念品》為主題，秀出10位旅人各具意義的紀念品，有人在羅馬找到真愛、在拉斯維加斯領了一張結婚證書，也有人從黃金海岸帶回一個新生命，為了鼓勵大家透過旅行帶回專屬自己的紀念，並且為了它再出發，華航官網推出機票促銷活動，全航線、全艙等都有折扣，讓你不用苦苦等到旅展，現在就能趁著最優惠時刻入手便宜機票，隨時都能飛出去，期待這趟能為自己帶來些什麼。

▲現在的人對於「旅行紀念品」的定義很廣，不再侷限於只是代表當地特色的小物，而是更著重對自己影響深刻的一段經驗，就像有人在意想不到中遇到真愛或是孕育了新生命，從此為人生帶來改變。

為響應影片《旅行帶給你的紀念品》主題，華航更在6/14於台北信義區W Hotel舉辦茶敘抽獎活動，邀請60位在國外旅行中受孕的懷孕媽咪，分享他們帶回「最珍貴紀念品」的旅行目的地，同時現場抽出一名幸運媽咪，獲得華航任一航點三人來回機票，讓媽咪可以再帶著老公、寶寶一起去旅行，再創難忘回憶！活動也邀請到媽咪主持人-鍾欣凌與「最會養寶包」的阿包醫師到場共襄盛舉，與到場孕媽咪交流出國旅行的難忘回憶，並公布本次募集活動中統計「帶回最多紀念品」的超好孕地點。

暑期親子旅遊旺季即將到來，不妨利用難得的長假規劃全家旅遊行程，共創美好回憶、增進親子情感交流。華航特別在暑假旺季貼心推出特惠票，讓大家說走就走輕鬆無負擔，不只價格下殺直逼廉航，適用出發時間更長達半年～一年（依航線不同有不同的規範），無論是說走就走的行動派，還是喜歡從長計議的謹慎派，超實惠的華航機票都相當好用，網友讚「正航含餐含行李打趴廉航」、「服務品質好」、「太超值趕快先買起來」。眾多特惠航線中，夏威夷(含稅)經濟艙只要TWD18,275元，帛琉經濟艙(未稅)TWD8,280元，奧克蘭(未稅)經濟艙TWD14,442元，琉球(未稅)經濟艙TWD4,050元。準備好出國玩耍了嗎？ 快揪好友官網搶票►►► http://bit.ly/2ZsvD8J