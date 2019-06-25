下雨天新去處！劇場、圖書館「樹林藝文新據點」6/30啟用

▲樹林藝文綜合大樓6月30日正式啟用。（圖／工務局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

樹林人又有全新去處！「樹林藝文綜合行政大樓」將於6月30日正式啟用，除了圖書館、衛生所、新建工程處進駐之外，並提供可容納500人的展演空間及健身設施，今（25）日內部照片搶先曝光，市民朋友下雨天也不怕沒處去。

▲今（25）日內部照片搶先曝光。（圖／新北市樹林區公所提供，以下皆同）

工務局表示，為改善樹林地區對藝文發展環境需求，以及改制升格後機關空間不足問題，新北市政府將樹林建國公園活用規劃為「樹林藝文綜合行政大樓」，於2016年8月1日正式開工，完工後進駐衛生所、圖書館、新建工程處，也具備寬敞的表演廳提供當地藝文展演需求，俐落外型的大樓夜間顯得格外亮眼，開幕後勢必成為樹林新地標。

▲▼樹林藝文綜合大樓3樓是圖書館。

樹林藝文綜合大樓為地下3層、地上7層之建物，1、2樓規劃為衛生所，3樓設置圖書館，4至6樓為新建工程處辦公室，圖書館的部分，包含兒童閱讀區、工業風閱覽區、人臉辨識借書機，還有穆斯林淋浴跟禱告室等設備。

▲▼繽紛可愛的兒童閱讀區。

▲健身設施。

▲大樓內也有咖啡廳進駐。

「表演廳」則有能容納500個席次的劇場空間，目前尚無開放參觀，據工務局表示，打破單向的畫框舞臺，可分別變化為單向、三向、四向的舞台設計，以拉近演出者與觀眾間的距離。

此外，大樓保留園內原有老樹，並結合周邊景觀做綠化，營造出優雅空間。樹林藝文綜合大樓預計於2019年6月30日正式啟用，另搭配隔壁即將完工的南山秀泰複合式影視購物商城，讓樹林區有耳目一新的改變。

樹林藝文綜合行政大樓

地址：新北市樹林區樹新路48號