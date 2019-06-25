嘉縣酒莊農產加工廠品質受肯定　拿下13項國際品質大獎

▲▼ 嘉縣多項農產加工品拿下13項國際大獎。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



由嘉義縣酒莊、企業與合作社釀造生產的酒、醋與油品，陸續在今年獲頒「國際品質評鑑大賞」(Monde Selection)、「國際風味暨品質評鑑」 (iTQi, International Taste & Quality Institute)以及「亞太A. A.無添加認證」(A. A. Taste Awards)三大國際美食獎共13個獎項。其中嘉義旺萊山所推出的純釀鳳梨醋參與世界食品品質評鑑大賞（Monde Selection）即榮獲了金牌大獎，而「嘉農產銷履歷料理米酒」還是目前國內首瓶獲得「國際品質評鑑大賞」獎項的產銷履歷米酒，也是唯一100%使用產銷履歷米釀造的米酒。

嘉義縣政府25日上午舉行「嘉義之光、農躍國際」記者會，由縣長翁章梁、農糧署南區分署長姚志旺、朴子市長吳品叡、縣議會秘書長黃尚文、議員林淑完、姜梅紅、林于玲及各界貴賓一同感謝獲獎業者將嘉義縣優質農產、加工品在國際舞臺發光發亮。

翁章梁表示，嘉義縣業者在加工產品上的努力也對食品安全的堅持，在國際上受到許多肯定，這不僅把台灣農產品躍上國際一大步，還能提升農產加工、產品的品質。

「國際品質評鑑大賞」嘉義縣獲得1特金2金2銀1銅佳績。其中琪樂薇公司以「K1 56度純粹高粱酒」獲特金獎，保證責任嘉義縣梅山茶油生產合作社的「頂級苦茶油」則獲得金獎，首次參賽的嘉農酒莊，代工釀造的酒、醋一舉抱回1金2銀1銅。獲得金牌的「旺萊山鳳梨醋」及銅牌的「旺萊山鳳梨酒」由三合美食品公司出品，使用嘉義縣在地鳳梨釀造。獲得銀牌為「嘉農產銷履歷料理米酒」及「紅寶石樹葡萄酒」。

當中，全台首座鳳梨醋金獎，是2012年開業的嘉義民雄在地品牌旺萊山，所推出的純釀鳳梨醋，首次參與世界食品品質評鑑大賞（Monde Selection）即榮獲了金牌大獎，除了是台灣第一家獲得金牌大賞的鳳梨醋，純釀鳳梨酒也榮獲了銅獎！

旺萊山董事長劉家發畢業於高雄醫學院，對於嘉義出產的鳳梨能在世界食品品質評鑑大賞（Monde Selection）展露頭角，，劉家發以鳳梨為本的初心不改變，立志讓全世界看到台灣的鳳梨魅力。



另外，獲獎的嘉農酒莊負責人陳柏綸，秉持「取之嘉義、回饋嘉義」的想現場也捐贈得獎米酒酒莊及釀造的酒、醋產品，提供嘉義縣10所食品或餐飲相關科系的大專院校、高中職，作為師生教學或研發產品時使用。



此外，花果椿妝公司的「柚子梅酒」得到號稱食品界米其林的「國際風味暨品質評鑑」肯定榮獲「風味絕佳獎」，產品是使用嘉義在地鳳梨為基礎的蒸餾酒，結合臺南梅嶺青梅釀製成1年之後，再與臺南老欉釀造的柚子酒共同調製而成，比一般梅酒多了柚子清香，全新的風味獲得青睞。

而有71年製油經驗的梅山茶油生產合作社所生產出的頂級苦茶油，不僅獲得「國際品質評鑑大賞」金獎，還抱回「亞太A. A.無添加認證」三星獎以及無添加風味獎二星獎。合作社裏生產的「頂級黑麻油」與「頂級南瓜籽油」，則是獲得「亞太A. A.無添加認證」三星獎及無添加風味獎三星獎。