50元「坐大王蓮」還有超美花鞦韆、落羽松！桃園蓮花季29日開跑

▲2019桃園蓮花季將於6月29日至8月25日登場。（圖／翻攝自觀音區蓮花園休閒農業區-2019桃園蓮花季粉絲專頁，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

又到了桃園觀音、新屋蓮花盛開的季節！「2019桃園蓮花季」將於6月29日至8月25日登場，為期2個月的時間，活動包含生態導覽、IG美圖徵選、DIY體驗、單身聯誼，也少不了最熱門的乘坐大王蓮體驗。今年桃園市府更新增蓮花故事館、賞鳥平台和蓮花步道，可以用雙腳或租單車暢遊鄰近景點，當一天被蓮花包圍的花仙子。

▲今年桃市府再多種植1.7公頃蓮花，蓮花季活動範圍囊括觀音區藍埔、上大、金湖等5個里。

今年桃市府再多種植1.7公頃蓮花，蓮花季活動範圍囊括觀音區藍埔、上大、金湖等5個里，蓮花故事館、休憩涼亭、42個汽車停車位、賞鳥平台和蓮花步道等周遭設施，也於日前正式完工開放，讓蓮花季活動更完整，民眾賞花之餘也能逛得舒服。

▲蓮荷園有蓊鬱落羽松作為背景，再加上花鞦韆等藝術造景，讓人置身猶如童話般場景。

最令網美期待的「乘坐大王蓮」活動，今年康莊蓮園和蓮荷園同樣可體驗，一次50元，蓮荷園有蓊鬱落羽松作為背景，再加上花鞦韆等藝術造景，讓人置身猶如童話般場景。但提醒遊客乘坐大王蓮時，務必聽從工作人員指示，在踏入荷葉的當下，一定要將身體保持平衡，且別在蓮葉上做出危險動作，以免翻覆跌落蓮池。

▲▼乘坐大王蓮時，務必聽從工作人員指示，在踏入荷葉的當下，一定要將身體保持平衡，且別在蓮葉上做出危險動作，以免翻覆跌落蓮池。

今年蓮花季活動不只賞花、坐大王蓮，還串連桃園西瓜節瓜王爭霸戰、蓮香廚藝美食饗宴、好客音浪演唱會、戀戀古禮新嫁娘、心蓮心單身聯誼、親子寫生嘉年華等，並邀請到紙風車－如果兒童劇團帶來動物園故事，每個週末都有不同視、聽覺饗宴。

▲今年蓮花季活動不只賞花、坐大王蓮，還串連桃園西瓜節瓜王爭霸戰、蓮香廚藝美食饗宴、好客音浪演唱會、戀戀古禮新嫁娘、心蓮心單身聯誼。

由於蓮花田的水源大多來自於陂塘等灌溉系統，桃園市環境資源教育推廣學會特別安排專業講師，透過水質指標生物教導民眾進行簡易水質檢測，還會帶領民眾至工務局全新完工的賞鳥平台進行導覽活動，透過陂塘達人述說陂塘的故事並實地觀察，讓參與民眾認識桃園陂塘之美。活動最後，全程參與者每人贈送一尾活跳跳的陂塘台灣鯛，報名只剩最後3個名額。

▲參加完蓮花季生態導覽活動全程，參與者每人贈送一尾活跳跳的陂塘台灣鯛。

2019桃園蓮花季

活動日期：2019年6月29日至8月25日

活動地點：觀音區蓮花園休閒農業區

地址：桃園市觀音區金華路與新華路一段交叉路口

活動網址