高成本手工熱壓吐司、鬆餅！自製天然布丁、芋頭和紅豆內餡

點評：超用心的餡料耶！

文、圖／瑋瑋 美食萬歲



苗栗市美食「玄の食語」，位於府前路的玄衣美舖前面多了一台可愛的餐車，販售真材實料的熱壓吐司、厚鬆餅及各式飲品，店內目前無內用座位、僅供外帶～是好吃又飽足的解饞點心！值得嚐鮮！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考。







▲先前曾經在部落格中介紹過這棟位於苗栗府前路上的日本產品專賣店「玄衣美舖」，現在在店家的門口處多了一台可愛的餐車「玄の食語」，販售外帶的熱壓吐司、厚鬆餅及各式飲品。











▲「玄の食語」餐車前方有個價目表看板，路過時可以先參考有沒有自己喜歡的餐點，價格大約落在40-60元間不等







▲店家主打「食在安心」，除了在食材選用上特別講究以外，內餡部分都是手工製作，使用純天然食材，絕對不使用香精、奶精，就連果糖也是自己熬煮！就算是成本提高，也堅持要做出自己和小孩都能吃的安心食物！







▲店家基於衛生考量，要點餐的客人都需要到店內點餐及結帳，與餐車的服務人員不會有金錢交易，更能維護餐點製作過程時的衛生。







▲店門口提供菜單給客人劃記，接著就是打開大門，到店裡的櫃檯處點餐及結帳。店家盡量以「食物」來代替「食品」，所以在菜單上看不到火腿或是培根這類的加工品，而是用新鮮的雞肉和豬肉做為鹹食餐點的主要食材來源。







▲結帳點餐區就在這裡！其實我更建議大家可以先打電話預約，不然到現場才點餐，會需要花不少時間等候。







▲因為餐點都是現點現做的，所以需要一些等候時間，等待時可以先到店裡面逛逛、打發時間，餐點做好以後店員會叫編號取餐。







▲這天體驗了五份熱壓吐司、四份鬆餅和四杯飲料～只能說他們的餐點份量很多，一般女生光吃一份熱壓吐司或是鬆餅就夠飽足der！







▲「玄の食語」販售的熱壓吐司是已經切邊的，所以不會吃到乾乾的吐司邊，而裡面的餡料超飽滿，看剖面就知道這內餡都爆開了啊！！！



珍珠卡士達熱壓吐司：50元



▲卡士達的內餡和珍珠都是店家自行熬煮的，卡士達微甜不膩口，珍珠QQ的，還帶有黑糖的香氣。

雞蛋沙拉熱壓吐司：40元



▲這款蛋沙拉吐司我自己非常推薦，原以為他只是單純的把白煮蛋切塊夾在吐司內，結果不是，餡料裡面還加入了獨家醬料，吃起來清爽不膩口，非常好吃！







▲這天還看到店家製作蛋沙拉的過程，他們在食材準備和製作上都下足的功夫，在開幕之前還請不少客人幫忙試吃和評鑑，讓他們有機會調整成最多人接受及喜歡的口味。

紅豆布丁熱壓吐司：50元



▲紅豆布丁熱壓吐司，裡面的紅豆餡超級多，而且不只是有紅豆泥，還有軟而不爛的紅豆顆粒，重點是這個布丁不是常吃到統一布丁，而是店家自製的手工布丁呢！







▲店家手工製作的布丁，可以吃到天然的蛋香，甜度不會太高，切塊放入熱壓吐司中，搭配紅豆泥或是芋頭泥都很好吃！





▲給大家看看店家備料有多麼用心，熬煮好的紅豆會放在透明的盒子內，並秤好重量，一份熱壓吐司就會加入一整盒的紅豆餡，用料超實在！

芋泥布丁熱壓吐司：50元







▲如果是芋泥控，千萬不能錯過這款芋泥布丁熱壓吐司，芋泥的香甜配上帶有蛋香的布丁，非常Match！但建議要趁熱吃，不然布丁帶有些水分，會讓吐司比較容易軟化。







▲「玄の食語」製作芋泥的過程也是超費工，食材選用苗栗公館的芋頭，而芋泥製作的方式不是用蒸而是用烤的，因為用烤的會比蒸的更能鎖住食材的原味，烤熟後將芋頭切碎，再加糖拌炒，放涼後再進行裝盒。

馬鈴薯豚肉熱壓吐司：50元











▲這款熱壓吐司是馬鈴薯沙拉加上店家醃漬的豬肉，大器的把餡料放在熱壓吐司上面，滿到快要合不起來了啦！





▲這是店家在南苗市場買的豬里肌，肉品的等級有挑過～搭配自己特製的蒜味醃料進行醃漬，不過當天吃到的鹹度稍微偏高，吃重鹹的人會喜歡～

馬鈴薯燻雞熱壓吐司：50元









▲馬鈴薯沙拉加上燻雞是我今天最喜歡的組合，熱熱咬下還可以吃到牽絲的起司，實在很犯規！





▲燻雞使用的並非碎肉，而是在美式賣場購買的整塊雞胸肉，透過手撕的方式，讓雞肉吃起來更有口感，另外會加入奶油、洋蔥及黑胡椒等配料做拌炒，聞起來超級香的～在一旁看著店家備料，都想拿碗白飯來配了！







▲馬鈴薯沙拉用料非常實在，一定要大大推薦！除了馬鈴薯外還會加入新鮮的洋蔥、紅蘿蔔、玉米粒和小黃瓜。





▲用來搭配馬鈴薯沙拉的食材很天然，店家備料時都會用透明盒子分裝，可以看出他們對於食材管理和分裝都很講究。







▲介紹完店家的熱壓吐司，接下來就是好吃的厚鬆餅了！這種厚度的鬆餅，真的是誠意十足啊！







▲店家的鬆餅粉是自行調配的，不使用有很多化學物質的鬆餅粉，也不用香草粉，而其中的香氣是來自於奶製品比例的提高，雖然成本相對提高，但就是為了讓大人和小孩都能吃得安心。

鮪魚玉米沙拉厚鬆餅：60元





▲鮪魚的份量很足，鬆餅的兩面都會給滿滿的配料，毫不手軟，除了鮪魚，裡面還有香甜的玉米粒點綴，是份飽足感十足的鹹味鬆餅。

馬鈴薯燻雞厚鬆餅：60元









▲馬鈴薯燻雞是我最推薦的鹹食餐點口味，無論是搭配厚鬆餅或是熱壓吐司都很出色！







▲如果點兩份鬆餅，拼起來就會是一塊圓形的形狀，這樣比到外頭的下午茶店點一份鬆餅來得划算許多，像這樣的鮪魚鬆餅+馬鈴薯燻雞鬆餅，總共是120元，外頭的下午茶餐廳肯定是要200元才能吃到啊！

巧克力脆脆鬆餅：50元









▲巧克力脆脆鬆餅裡面有濃郁的巧克力醬和杏仁角，因為巧克力醬給得比較多，口味上稍微偏甜。





▲個人推薦的吃法是，點一份巧克力脆脆鬆餅&一份原味鬆餅，用一片沾有巧克力醬的鬆餅配上一片原味鬆餅吃，甜度上會比較剛好。







▲這是巧克力脆脆裏頭的杏仁角，在加入鬆餅以前會先用奶油炒過，讓杏仁角更添香氣。





▲店家選用單價比較高且產地清楚的茶葉來煮茶，就連糖也堅持自己熬煮，不使用市售的便宜果糖，而是用冰糖替代，讓客人可以喝得更健康、更安心。







▲我們這天選了四款飲品，有手工芋頭牛奶、金棗蜜紅茶、珍珠鮮奶綠、手工紅豆牛奶。





▲手工芋頭牛奶50元，烤過的芋頭經過糖炒，是杯帶有甜度的芋頭牛奶，個人覺得喝起來介於半糖到少糖之間，但如果能降到微糖的甜度我會更喜歡～







▲金棗蜜紅茶50元，在飲料的底部能喝到店家自行醃漬的金棗果肉～搭配自熬的紅茶，是杯清爽的飲品。







▲珍珠鮮奶綠40元，因為珍珠QQ的口感，本身就帶有甜味，配上鮮奶綠，味道還不錯！算是我今天最喜歡的一杯飲品！







▲手工紅豆牛奶50元，這杯紅豆牛奶可以喝到紅豆顆粒的口感，就是一杯紅豆沙牛奶的概念，紅豆打入牛奶中，甜度比我想像中來得低，大約是介於微糖到半糖之間的甜度，接受度還蠻高的！







▲整體來說，「玄の食語」販售的熱壓吐司、鬆餅和飲料，在食材選用上都很講究，而且用料很實在，堅持只做自己也敢吃的食物，瑋瑋參與了店家備料及製作過程，覺得他們就算只是台小小餐車，也是毫不馬虎，對於餐點投入很多心力！真的要好好支持這樣用心的店家！我自己比較推薦的口味是：芋泥布丁熱壓吐司、雞蛋沙拉熱壓吐司、馬鈴薯燻雞厚鬆餅～提供給大家多個參考選擇唷！

玄の食語

地址：苗栗市府前路125號（玄衣美舖前方餐車）

電話：037-368399

營業時間：週一至週日14:00-18:00（售完就收）

官方臉書：店家粉絲團