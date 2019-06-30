上海迪士尼最強攻略！十項熱門設施、遊行一天玩好玩滿

點評：迪士尼真的少女心爆棚！一定要做好功課再出發><

▲上海迪士尼度假樂園。（影／記者謝璩安攝。）

▲上海迪士尼度假樂園。（圖／記者謝璩安攝，以下皆同。）

記者謝璩安／上海報導、攝影

迪士尼樂園一直以來都是超受歡迎的度假勝地，不管男女老少都很容易被迪士尼的可愛氣氛融化，整個樂園除了有遊樂設施以外還有非常多的表演、遊行，但這麼大一個園區要怎麼樣玩到所有想玩的呢？上海迪士尼最強攻略在這裡！

▲一進到上海迪士尼樂園就可以看到一個非常大的米奇花園。

▲迪士尼最重要的建築就是超美的粉嫩城堡，除此之外也有很多可愛的裝置藝術。

到上海迪士尼遊玩的門票可以使用台灣購票平台或使用中國淘寶app尋找賣家，門票分為一日票和半日票，常去迪士尼的話也可以直接購買年票。額外的付費項目有早享卡、快速通關（FP）和尊享卡三種，早享卡可以比一般開園時間提早半小時到一小時入場，旺季建議可以購買，尊享卡則是包含了「創極速光輪」、「七個小矮人礦山車」、「飛越地平線」、「小熊維尼歷險記」、「雷鳴山漂流」、「小飛俠天空奇遇」和「巴斯光年星際營救」的FP。

若沒有購買尊享卡，也可以下載「上海迪士尼度假樂園」的手機app，每兩小時就可以抽一次FP，另外這個程式還有導航、等待時間和地圖的功能，是一定要下載的！上海迪士尼交通相當方便，距離迪士尼地鐵站步行只要十分鐘，但如果當天早上六七點就要抵達，建議前一天就住在迪士尼附近的民宿或酒店，大部分的住宿地點都會提供免費的接駁車送到迪士尼門口。

▲每張門票上面都有不同角色。

▲許多人到迪士尼都期待能看見氣球花束，但下雨天是沒有的。

迪士尼樂園是不能攜帶外食和水的，但園區內到處都有飲水機，可以攜帶空瓶入園。到檢票口前會有安檢門，需要把包包都打開安檢，過安檢以後再去換票，記得一定要準備好訂票的證件正本。另外如果是當月的壽星，可以到檢票口旁邊的服務處領取生日胸章，只要別在身上，當天工作人員都會獻上滿滿的祝福。

▲飛越地平線能用大屏幕看到非常多世界名勝，此為中國長城。

迪士尼樂園以明日世界、玩具總動員、夢幻世界、寶藏灣、探險島和奇想花園六個主題區域組成，一進園建議先往位於探險島、等待時間較久的「飛越地平線」排隊，在排隊的過程中會有手機上的互動遊戲，同時也可以用app搶其他遊樂設施的FP，和無時間限制的尊享卡不同，搶到的FP是會有規定的時間，可以選擇想玩的或是等待時間最久的，例如「創極速光輪」或「雷鳴山漂流」。飛越地平線是一項裸眼看3D的世界名勝奇航，座椅隨著畫面震動，時不時還會傳來香味，適合全家大小觀看。

▲加勒比海盜沉落寶藏之戰的整題氣氛營造得非常逼真，很容易融入進情境裡。

玩完飛越地平線以後可以接著去旁邊的「雷鳴山漂流」排隊，或是到附近寶藏灣的「加勒比海盜沉落寶藏之戰」，特別注意的是，雷鳴山漂流是需要穿雨衣的室外項目。加勒比海盜這項遊樂設施非常推薦，坐在海盜船上開啟一趟海盜之旅，視覺效果非常好，互動的佈景機關都非常逼真，氣氛營造的很好，不會特別刺激，最後還有一個小驚喜。

▲明日世界的遊樂設施都以未來感和星際太空為主題。

▲創極速光輪是上海迪士尼裡面最刺激也最受歡迎的遊樂設施。

▲座位是摩托車的造型，遊客會像急速狂飆一樣完成整趟旅程，非常特別。

拍完照結束探險島和寶藏灣的設施之後，依照抽取到的FP時間可以先去位在明日世界的「創極速光輪」，這也是迪士尼裡最熱門的遊樂設施，以科幻為主題的創有別於一般的雲霄飛車，座位是摩托車的形式，遊客會半趴在摩托車上前進，非常特別，速度也比一般雲霄飛車快，中間會經過八道光影門，疾速俯衝超有快感，結束以後會相當意猶未盡。迪士尼在設施進行的途中都會拍照，可以下載「樂拍通」手機app付費購買照片。

▲七個小矮人礦山車的排隊路線中有所有小矮人的櫥窗，相當可愛。

▲小熊維尼歷險記會乘坐在蜂蜜罐中進入小熊維尼的故事書世界，童趣又精緻。

▲小飛俠天空奇遇記也是搭乘每輛都不同的船隻進入整個打造成小飛俠卡通中的世界中。

接著可以到夢幻世界玩「七個小矮人礦山車」、「小熊維尼歷險記」和「小飛俠天空奇遇記」，同時要記得迪士尼樂園app每兩小時就可以搶一次FP。小矮人礦山車是小型的室外雲霄飛車，小熊維尼和小飛俠都是坐在軌道車上觀賞故事的，特別是小熊維尼的設施中，坐在蜂蜜罐裡進到童話故事書裡，讓遊客都找回滿滿的童心。

▲遊行有分上午場和下午場，車隊經過之後可以跟著車隊遊街。

▲玩具總動員主題曲的所有設施都被做成玩具的樣子，超級可愛。

▲以彈簧狗為造型的小型遊樂設施。

▲抱哥餐廳的周圍都散發著一股甜甜的草莓香。

迪士尼的遊行有分上午十一點和下午三點兩場，遇到下雨天遊行的車隊會比較少，只有兩台米奇和米奇朋友的列車，遊行列車經過之後可以跟在列車後面走，相當可愛，也是迪士尼必看的表演。看完遊行就可以稍微休息，以城堡為中心選擇一些拍照的景點，首先是玩具總動員區，整區都被玩具包圍，氣氛超療癒，怎麼拍都好看，這裡也有一些以卡通角色為主題的遊樂設施可以玩，最特別的是這裡有一間抱哥餐廳，只要靠近餐廳就會聞到甜甜的草莓味，非常特別。

▲晶彩奇緣的航程中可以看到許多公主。

▲城堡前會依照當時的季節有不同的造型設計，夏天是椰子樹，春天則是繽紛的花季。

▲城堡一樓的迎賓閣中每一段時間就會換一個公主到這裡跟遊客合照、互動。

▲走進愛麗絲夢遊仙境的迷宮裡彷彿真的走進卡通世界當中，互動的迷宮也增加了樂趣。

▲漫威英雄總部主要是拍照的地方，館內還可以排隊跟鋼鐵人合照。

除了玩具總動員以外，「晶彩奇航」可以坐在船上看每個公主的造景，晚上燈光非常美，在航程尾端也可以拍到完整的城堡正面。結束以後可以到城堡前拍照，一樓的迎賓閣裡會有許多公主可以排隊合照，也可以進到城堡裡玩「漫遊童話時光」，隨著引導觀賞白雪公主的故事。接著附近還可以到「愛麗絲夢遊仙境迷宮」、「十二朋友園」、「米奇俱樂部」和「漫威英雄總部」拍照。

▲巴斯光年星際營救是槍戰的遊戲，可以測試自己是星際中的什麼角色。

▲晚上的迪士尼城堡打上燈光以後更加浪漫。

迪士尼夜間燈光煙火秀的時間是晚上八點半，想要近距離觀賞的話大約七點就要到城堡前佔位置，距離比較遠的話大約八點在米奇大街廣場前等待就可以了。在等待七點前的時間可以利用抽到的FP最後回明日世界玩「巴斯光年星際營救」，體驗宇宙槍戰，以及旁邊的「太空幸會史迪奇」與史迪奇互動，特別注意的是史迪奇在晚上七點就會結束，或是這段時間想要到米奇大街購物也是可以的。

▲燈光煙火秀非常壯觀，會有好幾段卡通的精彩表演，是迪士尼必看的節目。

燈光煙火秀時間總共二十到三十分鐘，會有很多段卡通主題，將故事投影到城堡上，搭配音樂、燈光和煙火，非常震撼，喜歡迪士尼的遊客也會非常感動，浮誇又浪漫，是迪士尼裡最重要的節目。迪士尼閉園的時間是晚上九點，出園之後可以到外面的迪士尼小鎮逛街，要注意的是若要搭乘地鐵，地鐵的末班車是晚上十點。

▲迪士尼小鎮可以用餐和逛街。

迪士尼樂園還有兩種隱藏的遊玩方式，其中一個是只要在園區裡購買胸章，之後如果在工作人員身上有看到更喜歡的，都可以拿著自己的去跟工作人員交換！另外其實在每個主題區都會有屬於自己的迪士尼貼紙，不妨在逛商品店或是小攤位的時候問問看工作人員，就可以得到超多可愛的貼紙！

▲迪士尼樂園沿路上會有一些卡通人物可以排隊合照。

利用手機app抽取FP、仔細的規劃路線，可以在一天內就玩到至少十項遊樂設施，但除了設施其實還有許多表演可以觀賞，實際的路線和行程還是要依照自己喜歡的項目去安排，時間充足的話兩天更可以完整的玩完迪士尼樂園。但不管如何，迪士尼樂園都是一個充滿童年回憶的地方，只要在園區內不管做什麼都可以非常開心！如果想要滿足少女心，一定要到上海迪士尼玩上一整天！





上海迪士尼度假區

地址：上海市浦東新區川沙新鎮