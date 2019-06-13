一生必遊中國五嶽之「險」全攻略 金庸華山論劍在這裡！

點評：過程會很辛苦也很害怕，但真的是最值得的一次經驗><

▲西安華山。（影／記者謝璩安攝。）

▲西安華山。（圖／記者謝璩安攝，以下皆同。）

記者謝璩安／西安報導、攝影

華山是中國五嶽中的「西嶽」，被稱為「奇險天下第一山」，也是金庸「華山論劍」石碑的所在地，不管是想在山上看看一輩子都難得一見的風景，還是想收集全部的中國五嶽，都一定要挑戰到華山登頂！

▲華山在中國五嶽中是最險的一座山，也是許多遊客挑戰自己的選擇。

華山位在中國西安，是西安的觀光勝地，也是中國首批5A級旅遊景區，一共有西峰、南峰、東峰、中峰和北峰五峰，其中最高的南峰海拔高度有2154.9米。上山的路線非常多，體力較差的話可以選擇最低峰的「北上北下」，體力比較好就可以選擇「西上西下」，這次的路線是適中的「西上北下」，上山以後要怎麼走也是依照自己的體力決定。

▲華山的西峰是五峰中最難爬的一座，可以選擇搭索道上山。

雖然地理位置比較遠，但旅遊華山的交通有非常多方式，可以選擇旅遊團的一日行程，搭乘接駁車來回飯店，也可以從西安搭高鐵抵達「華山北站」，再轉搭免費接駁車到華山景區，或者在前一天就住在華山山下的玉泉路景區，隔天再搭免費接駁車到華山也是一個比較輕鬆的選擇。

▲西峰的入山口。

▲大約爬十五分鐘的樓梯以後到達「太華索道」，也就是西峰索道的入口。

要從西峰搭索道上山，首先會先從遊客中心搭乘進山車，下車以後再爬一段大約十五分鐘的山路，就可以抵達索道入口，索道上山的時間大約二十分鐘，終點會在西峰的山頂下。從索道出來以後就開始徒步上山，會先在群山之上走一段路，接著從寺廟進去再往上登頂，一路上的風景都非常壯闊，尤其時登頂後往下俯瞰的景色，非常震撼，可以在山頂上拍拍照、享受一下萬人之上的感覺。

▲西峰索道全長大約二十分鐘，可以一睹群山環繞的美景。

▲從索道出口出來要往西峰峰頂的山路。

▲西峰登頂後的景色相當壯闊，可以在最高點拍下紀念照。

接著可以從西峰直接往南峰走，在還沒登頂之前的山路基本上都是樓梯，所以對體力也是一個很大的挑戰，在山裡往上爬的過程不會覺得高度有多高，但要登頂前就會有豁然開朗的感覺。南峰是五峰中最高的一峰，這裡的山頂上有一塊標示著海拔高度的石碑，也算是到南峰登頂留影的紀念石碑，但在登頂前會有一段大約兩米的斜坡路是沒有樓梯的，因為高度相當高，也有可能會遇上許多人潮，所以在這裡一定要注意安全。

▲南峰峰頂有一塊海拔高度的石碑，代表華山五峰的最高峰。

▲南峰峰頂往外看的景色。

拍完海拔石碑以後也就算是登頂成功，可以接著到旁邊看金庸的「華山論劍」石碑，在南峰華山論劍的石碑有兩個，對於真假也眾說紛紜，但不管如何這裡也都是武俠小說迷的朝聖地點！另外華山還有一個最特別也是最具有挑戰性的「長空棧道」，位置就在南峰下山後的「南天門」旁邊。長空棧道是一條架在懸崖邊上的木板道，一次只能有一個人過去，必須要綁上安全鎖，站在上面就像騰空在垂直的山壁上，非常刺激，膽子大的遊客一定要挑戰看看。

▲南峰的金庸「華山論劍」石碑。

從南峰頂上下山之後就可以往北峰的方向走，如果時間允許也可以在途中登頂東峰和中峰。北峰著名的景點有蒼龍嶺、日月岩和金鎖關等等，這裡的路程已經不會像西峰和南峰那麼困難，只不過過程會有一小段垂直向下的路段和走在山壁旁的步道，雖然換一種路線的開始仍然會有些害怕，但因為有變化也不會讓路程太過無趣。

▲北峰「金鎖關」旁可以綁上金鎖祈福。

▲北峰峰頂。

北峰索道下山的過程可以看到徒步上山的山徑，這條路是過去「智取華山」的路線，現在也可以挑戰，只不過大約要花上八小時到十小時的時間才能登頂。從北峰山頂下山的索道大約只有十分鐘，以以上的路線遊玩大約會花五個小時左右，但確切的花費時間還是與路線和體力有關。

▲▼往北峰索道的路上有一段沿著山壁建成的步道。

▲北峰索道所在的位置。

雖然上山的過程也許會要做非常多心理準備和努力，下山以後的兩三天也會鐵腿，但一到達山頂上看到的風景和登頂的成就感是非常值得的，在遼闊的景色之下彷彿也能洗滌心靈，因此如果身體狀況不是問題，建議旅遊西安一定要安排華山的行程，給自己一個勇氣和體力的挑戰！







華山名勝風景區

地址：中國渭南市華陰市