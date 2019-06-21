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台紐更便利！紐西蘭航空10月增班台北-奧克蘭 來回18800起

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▲紐西蘭航空10月增班。（圖／記者彭懷玉攝）

▲紐西蘭航空10月底增班。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

中斷13年，紐西蘭航空去年11月正式開通台紐的直飛航線後，當月台灣赴紐旅客相較前一年同期成長54％，近一年的台灣旅客赴紐人數也年增20％，為因應需求，20日紐航宣布10月起由每周3班增至5班。為讓旅客感受紐西蘭航空的魅力和紐西蘭之美，也邀請到藝人黃子佼前往紐西蘭展開一趟「奇異之旅」。

▲紐西蘭航空10月增班。（圖／記者彭懷玉攝）

▲紐西蘭航空台灣區總經理范達明（Damien Van Eyk）表示，看準市場潛力，紐西蘭航空決定增班營運，將於今年10月底起由調整為每周至多5航班。

紐西蘭航空台灣區總經理范達明（Damien Van Eyk）表示，看準市場潛力，紐西蘭航空決定增班營運，台北-奧克蘭將於今年10月底起由目前每周3班，調整為每周至多5個航班，以787-9夢想客機執飛，至今多數航班仍是一位難求。為歡慶重新開航成績亮眼，紐航也推出台北-奧克蘭所有艙等限時優惠，即日起至6月23日於紐西蘭航空官網購票，經濟艙來回未稅僅需台幣18,800元即可出發。

▲紐西蘭航空10月增班。（圖／記者彭懷玉攝）

▲紐航邀請曾為紐西蘭國鳥奇異鳥「Pete」配音的藝人黃子佼。

為讓台灣旅客感受紐西蘭航空的飛行體驗及紐西蘭當地之美，紐航邀請曾為紐西蘭國鳥奇異鳥「Pete」配音的藝人黃子佼來到現場，並於記者會上分享紐西蘭之旅的點滴，黃子佼說，「一踏上飛機，我以為提前抵達目的地了！」空服員會用毛利語「Kia Ora」打招呼，機尾上的銀蕨圖案、紫色燈光氛圍、機上美食美酒，每個細節都結合紐西蘭元素，好像提前11個小時就到紐西蘭。

關鍵字： 航空動態 紐西蘭航空 黃子佼 增班

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