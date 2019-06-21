每到夏天我要去海邊！馬來西亞沙巴跳島玩水

文／七逗旅遊網提供

夏天最棒的消暑方式，就是踏浪、躲進水中、玩各種水上活動了！而夏天剛好也是颱風最活躍的季節，但來到馬來西亞的海洋天堂──沙巴，由於這裡位在颱風帶之外，你完全不必擔心被颱風影響假期！



▲婆羅洲才有的長鼻猴。雄性的長鼻猴特徵明顯，下垂的大鼻子、粗粗的腰、灰白色的尾巴，四周還有一群「瘋狂粉絲」──雌性長鼻猴圍繞。（圖／shutterstock.com提供）

沙巴擁有多元的生態，在陸上的紅樹林裡，可以看到婆羅洲才有的猴界情聖「長鼻猴」；在水中，則能觀賞多采多姿的魚群與美麗的珊瑚礁，眾多的海島也讓許多人選擇到這裡展開一趟充實的跳島之旅。到仙本那，馬布島周遭的海域很適合浮潛及深潛，你還會發現在比較淺的海域中，有一座座獨特的水上房屋，這是「海上吉普賽人」巴夭族的家，是仙本那特有的風景。坐在白色的沙灘上看海發呆時，你會發現這些水上小屋一點也不突兀，反而點綴了澄澈的大海喔！



▲馬布島四周的水上房屋與乾淨的沙灘、海洋。（圖／shutterstock.com提供）

仙本那美景不只如此！到敦沙卡蘭海洋國家公園跳島 (Tun Sakaran Marine Park)，更能體驗仙本那之美。敦沙卡蘭海洋國家公園共由8個小島組成，包含軍艦島、珍珠島……等。小巧的軍艦島擁有藍綠色的海水，像寶石一樣散發誘人的光芒，再配上細緻的白沙灘，療癒指數爆表，平靜的水流非常適合潛水新手們到此一遊。



▲海上秘境軍艦島。（圖／shutterstock.com提供）

珍珠島周圍的海水顏色層次分明，靠近陸地的地方是清新的碧綠，而遠處則是深不可測的藏藍色，讓這片海域看起來神秘誘人，忍不住探索海底世界之下的奧妙。潛入水中，就像是進入一個巨大的水族館，各式各樣的海洋生物都在海底世界與你相見歡。



▲敦沙卡蘭海洋國家公園。（圖／shutterstock.com提供）

參加由馬來西亞觀光局、馬來西亞航空、台灣旅遊業者組成的優質旅遊聯盟「愛馬士」限定行程，安排享用在地新鮮海味，龍蝦、鮑魚、扇貝、象牙蚌……多種食材滿足挑剔的你，湯頭以蝦殼、大骨熬成桃苑皇宮蝦麵火鍋，讓你嚐到鮮甜清爽的美味，以嗆辣黑楜椒烹煮成的黑楜椒螃蟹餐，更深刻挑動你體內的每個味蕾。行程中也將帶你到藍美灣賞夢幻的彩霞，晚間，還能搭乘小船穿梭紅樹林中，欣賞由數不清的螢火蟲帶來的螢光饗宴，唯美的畫面就像是天上的銀河被搬到了地面，並染上了螢光黃。

推薦行程：

▲ 最懂馬來西亞的玩家～愛馬士►►►

更多資訊：

馬來西亞觀光局官方網站