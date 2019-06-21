包棟只要500元！花蓮隱藏版佛心民宿　客廳、廚房全都任你用

記者周姈姈／綜合報導

老闆真的瘋了，在這裡，你只需要花500元就能包下一整棟民宿！這間藏身於花蓮吉安的「卡好民宿」，1個人只要500元就能包棟，1次只接待1組房客，不管是客廳還是廚房全都任你使用，而且房內設備應有盡有，你只需要帶上一顆愛玩的心以及簡單的行李就可以出發了！



▲花蓮卡好民宿1人只要500元就可以包下一整棟。（圖／《肉魯 走遍全台灣環遊全世界》提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）



卡好民宿有經過合法登記，就在宜昌國中小旁邊，距離吉安車站很近，開車至熱鬧的花蓮市區也只要6～7分鐘，民宿附近的生活機能可以說是相當方便，住宿環境也很清幽，完全不用擔心會被吵到睡不著；另外，民宿門口就設有車庫，所以開車來的房客可以不用煩惱找不到車位。



▲客廳設有沙發和電視，後方就是廚房，可供入住民眾使用。



卡好民宿共有4間房間，分別是2間雙人房和2間4人房，1次就接待1組客人，也就是說，如果你只有1個人入住，那就是500元住一間房間然後包下整棟民宿。也許你看到價格後會想說「包棟只要500元，會不會是地雷？」但請你暫時先拋開這種想法，當你一踏進民宿，你就一定會覺得「老闆真的太佛心了！」，民宿一樓大廳就設有大大的沙發和電視，而且大廳後方還有廚房可供使用。

民宿提供的4間房間今年才剛重新粉刷過，首先是301雙人房，以暗綠色系搭配木質風設計勾勒出一種沉穩氣息，讓人感覺非常舒服，而且房間內還有一個落地窗小陽台和沙發，很適合坐著發呆；另一間雙人房則是位於2樓，一樣有陽台，但是沒有小沙發，由於只要花500元就能包棟，因此無法指定想要入住哪間雙人房，全都看老闆心情，看他想讓你在哪個房間內放鬆。



▲301雙人房，有落地窗小陽台和小沙發，能讓民眾好好休息繼續隔天的旅程。





▲301雙人房的浴室採用乾濕分離，整理相當乾淨。





▲位於2樓的雙人房內部裝潢、擺設。



再來是4人房，溫暖的淡綠色系配上木質風營造出一種小森林般的清新氣息，房間裡不管是沐浴乳、洗髮精、牙刷、牙膏或是浴巾通通都有，房客只需要準備簡單的行李就夠了。



▲不管是雙人房或4人房都有對外窗，該有的必需用品通通都有。



「簡單、輕鬆、自在」是卡好民宿的訴求，老闆也有在屋內簡單列出一些住宿公約，像是有訪客要事先告知、禁止攜帶寵物入住以及全面禁菸等等，卡好民宿和其它民宿的定價比起來已經算便宜了，但是舒服的住宿環境還是需要大家一起維護，千萬不能因為住宿費便宜就隨便對待喔！

卡好民宿

官網：http://kaho.970bnb.net/index.html

地址：花蓮縣吉安鄉南埔十六街51巷6號

電話：0933-996320、0966-678320 林先生

費用：1個人500元就能包棟

詳細房價資訊：http://kaho.970bnb.net/room1.html

＊以上圖片皆由《肉魯 走遍全台灣環遊全世界》授權提供，現有經營：粉絲團、部落格。