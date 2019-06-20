涓豆腐6/21插旗麗寶！全台唯一「韓風霜淇淋」12歲以下免費吃

▲涓豆腐台中麗寶店獨家推出「韓風霜淇淋」。（圖／豆府餐飲集團提供）

旅遊中心／綜合報導

豆府餐飲集團的旗下品牌「涓豆腐」韓式料理餐廳，繼5月底台北南港開幕後，6/21再插旗台中麗寶Outlet Mall。為歡慶開幕，該門市也推出2波優惠活動，6/21～6/23只要點2人以上的任一組合餐，即可用99元加購328元料理1份，6/24起2人同行用餐，帶12歲以下孩童，免費請吃霜淇淋1支。

為迎接緊接而來的暑假商機，涓豆腐台中麗寶店獨家推出「韓風霜淇淋」，成全台唯一有霜淇淋的門市，韓式口味的霜淇淋再淋上特調的甜蜜黑糖醬，不僅外型吸睛討喜，香氣濃郁的黑糖搭配濃郁的霜淇淋，口感迷人而不甜膩，獨特滋味讓人一吃就忘不了。

▲石燒梅花豬拌飯。（圖／豆府餐飲集團提供）

豆府餐飲集團董事長吳柏勳表示，過往涓豆腐展店都以百貨商場為主，本次進駐台中麗寶 Outlet Mall，是看準親子購物、美食、同樂需求，總是假期親子出遊首選的家庭型消費趨勢。

麗寶渡假區為複合式遊樂休憩園區，包含麗寶樂園、福容大飯店、摩天輪、Outlet Mall、國際賽車場等，不但吸引各年齡層客群，更可以滿足全家出遊一站式玩樂需求，其人潮和高消費力不容小覷，所以選擇涓豆腐第18間店落腳在台中麗寶 Outlet Mall裡，成為台中第2間門市，也是全台第一間進駐樂園Outlet Mall的涓豆腐。

▲綜合海鮮煎餅。（圖／豆府餐飲集團提供）

第1波優惠：99元吃涓豆腐

歡慶開幕，涓豆腐台中麗寶店從6/21開幕當日起推出「99元吃涓豆腐」優惠活動，6/21～6/23只要點2人以上的任一組合餐（含2人組合餐），即可用99元加購328元料理1份，不管是綜合海鮮煎餅、醬燒青蔥豬梅花、石燒梅花豬拌飯或者是田園醬燒飛虎魚通通只要99元，再加碼贈1000元料理兌換券1份。

▲田園醬燒飛虎魚。（圖／豆府餐飲集團提供）

第2波優惠：免費贈送「韓風霜淇淋」

6/24起加碼祭出大人小孩都喜歡的「韓風霜淇淋」，只要2人同行用餐，帶12歲以下孩童，免費請吃霜淇淋1支。另外，剛放暑假的大學生也有專屬優惠，2人同行用餐，憑麗寶樂園票根就送市價158元的「黃金酥炸嫩豆腐」。

涓豆腐台中麗寶店

電話：04-2557-0766

地址：台中市后里區福容路 201 號 1 樓（台中麗寶 Outlet Mall）