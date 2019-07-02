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預計今年底完工！台中「綠空鐵道」　讓你走進鐵路回憶中

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文／Sharelife分享生活

台中鐵路高架化後，如何保留台中的鐵道記憶？文史團體發起綠空鐵道計畫，台中市政府將其計畫納入施政藍圖，保留部分舊有鐵軌、駁坎，打造成為空中綠帶，希望能帶動舊城新生，也能保存城市記憶。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／Mecanoo
台中市政府打造「綠空鐵道」計畫，欲保留台中車站周邊的鐵路文化資產，原本預計今年初完成南段工程，在去年底施工時，發現日治時期綠川橋梁的遺構，為了保存並且展示，於是變更工程設計，預計在今年底才會完工開放。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／台中都發局，台中綠空鐵道工程施作時，發現的日治時期綠川橋樑遺構

台中綠空鐵道東至帝國糖廠，沿著鐵軌往西延伸到國光路附近，全長約1.6公里，分為南北段工程；北段工程仍在規劃設計，從台中車站往帝國糖廠延伸，保留大智路到復興路的舊鐵軌，規劃綠帶與人行步道，南段保留互助街至林森路間原本舊的駁坎、鐵軌，將打造成空中綠帶。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／Flickr@準建築人手札網站

都發局表示，北段申請營建署補助，打造人本道路空間，原本規劃空橋，從台中車站穿過大智路、復興路，可直達帝國糖廠，但營建署認為空橋與本道路目的不符，因此無法設置，目前北段仍在規劃設計階段，空橋規劃仍在檢討中，預計明年底北段可完成。

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

關鍵字： 綠空鐵道 Sharelife分享生活 台中旅遊

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