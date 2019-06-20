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眺望沙鹿浪漫夜色！隱藏版貨櫃景觀餐廳　還吃得到酥甜西多士

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文、圖／Sharelife分享生活

因應地形，不少迷人的台中美景在沙鹿這帶，想遠離都市塵囂洗滌心靈，找尋美麗夜景，可別錯過這家夜幕降臨如同身入仙境的【覓覓基地－帆杋望海】。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

上到餐廳的山路會有個陡坡，騎機車時要小心一點唷，在不知道路的情況，使用google導航抵達時是標示的目的地前約50公尺處，要多留意。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

踏入門前，會先看到大型彩繪招牌，左邊店家提供的免費停車場，約可停30多部車，右邊入口處也有機車停車格。免收門票及服務費，採自助式找位置和點餐，從夕陽暮色升起轉變黑夜繁星點綴是最熱門的賞景時段，越到晚上可就沒有好位置，所以想悠哉看景，可是要提早來唷！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

老闆用彩色貨櫃屋組合而成的建築外觀，分為室內用餐區及戶外觀景區，外頭還有草皮造景處。天氣不錯的話，會推薦大家至戶外區的座位，風徐徐吹來很涼爽。

半山腰位置往遠處瀏覽，高速公路與沙鹿區的點點燈火美不勝收，少了都市的喧囂聲，寧靜而悠閒，天候佳時，甚至看得到台中港的貨輪，沙鹿浪漫的景色一覽無遺，讓人不小心久坐而忘記時間的流逝，只想待在此刻，享受當下的，沉澱心靈。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

外觀環境

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲粉紅色貨櫃屋可愛打卡牆。

外頭粉紅色貨櫃屋打造了一個 _+_= ❤可愛打卡牆，很適合戀人、姊妹們來個幸福合照。老闆預計還會在貨櫃前面草皮，種蝶豆花隧道，再提供一處拍照景點，大家都相機記憶容量可要好好給他空出來！

規定每人低消至少一杯飲料，如店內招牌語「一杯咖啡覓知己，夕陽夜景話家常」，景色無價任由看。但還是少不了美食的誘惑，來一起品嚐佳餚吧！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

厚西多士

大塊的西多士隨著法式吐司的溫度漸漸融化，切開煎得剛好的吐司沾著濃郁奶油一起吃，能吃到外酥內鬆香脆的甜蜜口感。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

青醬野菇培根義大利麵

醬汁濃郁融合於麵條，嚐一口不僅吃到青醬清香、麵的Q軟，再搭配大塊的培根，美味簡直讓人欲罷不能，只想吃完一口再接一口。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

墨西哥烤半雞（番茄醬、蜂蜜芥末醬）

把醃製過的雞肉細細烘烤，一刀切下聽到外皮酥脆聲音，雞肉多汁自然流露，醬汁完美融入，不用特別沾醬就很夠味，配上帶皮的炸馬鈴薯塊，光這盤飽足感十足。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

拿鐵咖啡 | 蔚藍海洋氣泡

手沖咖啡外加香濃牛奶完美比例調和，鋪灑鮮奶油製成花朵加上一點黑巧克力點綴於上，一杯充滿浪漫情懷的「拿鐵咖啡」就誕生，人如其名「蔚藍海洋氣泡」，外觀彷彿湛藍大海，拿在手上觀看或喝下去都很消暑！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

享受整晚的浪漫與悠閒，今天就不到市區人擠人，一起到【覓覓基地-帆杋望海】享受生活吧！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

【覓覓基地-帆杋望海】

地址：台中市沙鹿區埔子里4鄰榜文路88號
電話：04-2633-5199
營業時間：星期二至星期五 17:00~24:00 假日 17:00~01:00 (週一公休)
粉絲專頁：http://bit.ly/2wHnTmM

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

關鍵字： 覓覓基地－帆杋望海 Sharelife分享生活 台中美食 台中旅遊 沙鹿景觀餐廳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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