想吃就要排隊！台北平價日式料理　生魚片大到看不見底下的飯

老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

點評：生魚片有夠大塊！！

文、圖／老K

老朋友每年總會聚餐一次，常常吃的飲茶也吃到膩，這次就改吃日式料理好了。這家位於中山國中站附近的躼腳日式料理，老K也寫過幾次了，不過也二、三年沒吃了，因為生意太好，想吃還要排隊就懶了，這次剛好一位老朋友跟他們滿熟的，於是就約中午一點來用餐了。

四大一小隨便點

先點這樣不夠再說。

海膽丼（280元）、蛙魚子丼套餐（380元），這二個都是朋友點，套餐的話還有加上和風沙拉跟味噌湯。

綜合生魚片（260元），他們家的生魚片切的很大器，雖然只是常見的鮭魚、海麗跟鮪魚，但都很新鮮，蠻好吃的。

左下面那個是鱈魚肝（160元）老K沒有很愛XD，最上面那個是魚卵沙拉（160元），魚卵還滿札實的。

握壽司6粒（260元），這是老K點的，生魚片多到看不見飯，如果是女生的話，吃飽應該沒問題。

握壽司6粒（260元），如果你跟我朋友一樣超愛鮭魚的話，也可以六粒都選鮭魚XD

安康魚肝（220元），一樣魚肝，安康魚肝就美味很多呀XD

烤午仔魚（250元），來這裏除了生魚片之外，烤魚也是必點的，烤魚不在MENU上，要去櫃台點，午仔魚肉質很細緻，但魚刺稍多了一點，如果像老K這樣不太會挑魚剌的朋友，建議跳過XD

烤海麗下巴（330元），吃下巴就比較沒有魚剌的問題，魚肉大塊吃的放心。

烤花臉，烤花臉（330元），這是今天最推的烤魚，魚剌不算多，肉質Q彈老K很喜歡，如果喜歡吃Q彈魚肉的朋友，老K推薦。

K的小叮嚀：躼腳日式料理真的很適合大口吃魚肉，而且又不會太傷荷包，我們算是點多了一點XD，如果喜歡吃生魚片烤魚的朋友這裏很適合哦，不過因為生意很好又不能訂位，建議1點過後來吃人會少很多哦

躼腳日式料理



地址：台北市松山區民權東路三段107號

電話：02-2545-4699

營業時間：11:30~14:30 17:00~21:00

老K

接力吃下去吧 老K！

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