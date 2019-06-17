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桃園最新打卡點！「emoji夏日遊樂園」7造景1個月免費拍

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▲台茂購物中心「emoji夏日遊樂園」期間限定。（圖／台茂購物中心提供）

▲「emoji夏日遊樂園」即日起展至7月14日，讓民眾免費拍個夠。（圖／台茂購物中心提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

桃園人又有全新打卡點！台茂購物中心推出為期一個月的「emoji夏日遊樂園」，即日起展至7月14日，有6米高的眨眼笑臉、2層樓高的雲霄飛車、LOVE打卡牆、摩天輪、旋轉木馬、咖啡杯和黃色球池，讓民眾一秒掉進表情符號的歡樂世界。

▲台茂購物中心「emoji夏日遊樂園」期間限定。（圖／台茂購物中心提供）

▲為歡慶20週年，台茂特別和德國emoji表情符號取得授權，斥資250萬打造「emoji夏日遊樂園」。

繼海綿寶寶、迪士尼、粉紅佩佩豬等角色進駐之後，台茂為歡慶20週年，特別和德國emoji表情符號取得授權，斥資250萬打造「emoji夏日遊樂園」，從大門入口處設置6米高的經典眨眼笑臉，一樓大廳有大型LOVE打卡牆，讓民眾逛街前先拍個過癮。

▲台茂購物中心「emoji夏日遊樂園」期間限定。（圖／台茂購物中心提供）

▲從大門入口處即可看到6米高的經典眨眼笑臉。

「emoji夏日遊樂園」規劃出60坪的空間，充斥以emoji為主題的各項遊樂設施，2層樓高雲霄飛車，還有令人童心大發的摩天輪、旋轉木馬、咖啡杯、翻翻牌，每項遊樂設施都有emoji經典表情符號，讓民眾擺出各種趣味姿勢合照，大小朋友可以不花一毛錢玩到翻。

▲台茂購物中心「emoji夏日遊樂園」期間限定。（圖／台茂購物中心提供）

▲令人童心大發的摩天輪、旋轉木馬、咖啡杯、翻翻牌，每項遊樂設施都有emoji經典表情符號。

另外，小朋友最愛的emoji兒童超大遊戲球池、大型扭蛋機及互動拍照區，一旁的emoji Pop-up STORE快閃店，販賣emoji經典表情的周邊商品，包含衣服、鞋子、包包、馬克杯等，並邀請台灣26位插畫家進駐，結合角色與emoji表情符號說故事，創作出獨家販售的聯名商品，夏天逛街吹冷氣之餘，又多了一處全新打卡點。

▲台茂購物中心「emoji夏日遊樂園」期間限定。（圖／台茂購物中心提供）

▲▼小朋友最愛的emoji兒童超大遊戲球池、大型扭蛋機。

▲台茂購物中心「emoji夏日遊樂園」期間限定。（圖／台茂購物中心提供）

打卡點迎賓區
大門車道旁：六米高眨眼笑臉
大門迎賓廳：LOVE打卡牆
主展區於B2挑空中庭「emoji夏日遊樂園」
場景1：旋轉咖啡杯 x 經典RAP手勢skrr
場景2：旋轉木馬 x 經典笑容表情
場景3：雲霄飛車 x 三不猴與在雲霄飛車上的各種生動表情
場景4：摩天輪 x 各種開心的表情
場景5：翻翻牌 x emoji 生肖豬

emoji夏日遊樂園
活動時間：即日起至2019年7月8日
地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號B2（桃園台茂購物中心）

關鍵字： 桃園旅遊 台茂購物中心 emoji夏日遊樂園

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