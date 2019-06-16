搭遊輪玩釜山一日行程提案　玻璃屋咖啡館、網美風海景壁畫村一次滿足

▲白淺灘文化村。

記者蔡玟君／韓國報導、攝影

遊輪旅遊在台灣越來越夯，除了搭遊輪到日本玩之外，今年起遊輪公司更開闢多條航次前往韓國，包括釜山、麗水、濟州都能抵達，成為旅客遊輪旅遊新選擇。從釜山港下船，利用一整天時間可以到哪玩？《ETtoday新聞雲》就整理出釜山一遊行程提案，包括好拍且景觀優美的海景壁畫村、玻璃屋咖啡廳等都能一次滿足。

▲韓國釜山港。

以搭乘公主遊輪為例，通常一早7、8點即可下船。從釜山港出發，可以先搭乘免費接駁車前往釜山車站，接著換乘公車前往距離最遠的影島，從影島主要景點一路玩回釜山市區，最後保留一些時間到南浦洞購物，最後再返回船上。

▲白淺灘文化村。

推薦景點1：白淺灘文化村（又譯白險灘文化村，韓文：여울문화마을）

來到釜山可別只去甘川壁畫村，穿過釜山第一座跨海大橋－影島大橋，再行約5至10分鐘車程，就會來到能欣賞美麗海景的白淺灘文化村。

▲從白淺灘文化村可以回望影島大橋。

▲大片壁畫很好拍。

▲也有彩繪階梯。

從公車停靠的馬路看去，沿著山坡一路蜿蜒的房屋看起來平凡無奇，但當你穿街走巷，來到海的這一側，再回望，白淺灘文化村真正的美如畫卷般沿著海岸線在你眼前展開，美得讓人屏息。

▲這裡也曾是電影《辯護人》取景地。

▲從白淺灘文化村看海超享受。

這裡昔日是韓戰居民的避難所，直到2012年，當地政府將空屋交由藝術家重新發揮創意活化，不僅有一般民宅，一間間擁有個人特色的海景咖啡廳、旅店在這裡一一開幕，房屋外牆也運用明亮色彩重新彩繪，為這處失落的村落賦予全新生命，在電影《辯護人》在此取景後，更讓白淺灘聲名大噪，成為釜山新興景點。

▲B.TONIC海景咖啡館。

推薦景點2：B.TONIC咖啡館

B.TONIC是釜山新興人氣話題咖啡館，咖啡館位於影島釜山郵輪港大樓6、7樓，當電梯門一開，穿透感十足的明亮空間與無敵海景，讓每人都會不禁驚呼出聲，接著不自覺拿起手機、相機拍個不停。

▲大面積玻璃窗讓旅客從事內就可以看海喝咖啡。

B.TONIC咖啡館以白色、Tiffany藍為主色調，6樓空間在三面以大片玻璃窗設計，讓陽光自然灑入，窗外的海港風景就是最美的壁畫，隨著日照變換，每分每秒都能感受截然不同的景觀魅力，成為這裡最大特色之一。

▲戶外看海座位區。

咖啡館在7樓戶外區更設置戶外座位草地區與一座玻璃屋，透過更高視野，讓旅客能一邊喝咖啡，邊享受眼前無敵蔚藍海景，愜意舒適。

地址：부산 영도구 해양로247번길 35 6층

交通方式：66號公車自美昌石油站（미창석유）下車，步行約5分鐘

▲釜山購物天堂南浦洞。

推薦景點3：釜山版明洞「南浦洞」（남포동）

南浦洞是釜山的購物天堂，更有釜山版明洞的美稱。旅客可以在這裡購買韓國美妝保養品、零食雜貨外，隱身在巷弄內，甫於2018年底開幕的「鴿子洋裝館」（비둘기양장점），讓旅客可以在這裡換上韓國開化時期歐風服裝，一秒變身，宛如成為韓劇《陽光先生》中的復古男女主角般。

▲在釜山南浦洞可以體驗換穿開化時期韓服。

▲開化時期韓服以歐風為主。

▲還可以走上街頭盡情拍照。

歐風的西式服裝，從衣服、帽子、配件到鞋子在這裡全都能租借，若是不想走出室外，店內也設有一個小型攝影棚和各種道具，讓旅客能拍得過癮，或穿著復古服飾走上釜山街頭盡情拍照也沒問題，讓旅客到釜山除了換韓服之外，又多了一個換裝拍照新選擇景點。

地址：부산 남포동 5가 30-1 2층

營業時間：早上10點至晚上8點

官網：https://pigeonboutique.modoo.at/

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