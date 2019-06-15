距地鐵1分鐘！全球首間「可入住的茶室」膠囊旅館東京開幕

▲全球首間「可入住的茶室」膠囊旅館hotel zen tokyo開幕了。（圖／@hotel zen tokyo提供）

記者蔡玟君／綜合報導

日本膠囊旅館現在為了吸引更多旅客入住，也開始注重主題空間設計感。東京人形町甫於4月全新開幕的膠囊旅館「Hotel Zen Tokyo」，就將旅館打造成全球第一間「可入住的茶室」，讓旅客藉由實際入住感受日本茶道文化，旅館內還有女性專屬樓層，讓獨旅的女性旅客也能安心休息。

▲hotel zen tokyo膠囊旅館入口意象。（圖／@hotel zen tokyo提供）

「Hotel Zen Tokyo」以日本茶聖千利休於16世紀打造的茶室傑作「待庵」為設計概念，運用現代建築工法重新詮釋，將茶室與膠囊旅館結合，讓旅客能實際睡進茶室中，成為世界第一間可以住的茶室。

▲hotel zen tokyo膠囊旅館客房。（圖／@hotel zen tokyo提供）

Hotel Zen Tokyo表示，之所以以茶室作為膠囊旅館的主題，是因為若是將千利休約1疊半至2疊的茶室空間運用旅宿空間重新詮釋的話，剛好與膠囊旅館每一間客房空間相符，因此決定開設這座茶室風格膠囊旅館。

▲hotel zen tokyo膠囊旅館較寬敞的膠囊房型。（圖／@hotel zen tokyo提供）

整間旅館有7層樓，分為5種房型、合計78間客房，包括基本膠囊房、高級膠囊房、附設榻榻米的膠囊房，以及2種運用建築角落設計成更寬敞的膠囊房型，每個房型內都設有床頭燈、電燈，並掛設日本畫，同時也有可放入筆電大小的保險櫃，與鏡子等設備。

▲hotel zen tokyo膠囊旅館提供備品。（圖／@hotel zen tokyo提供）

館內將2樓設為女性專屬樓層，其他樓層則均為男女共用；所有客房均為衛浴共用，在各樓層也設有專屬的寄物櫃，考量旅客需求，置物櫃都能放入大件行李。此外，在公共空間還有工作區域、洗衣間、酒吧餐廳等，一晚最低房價為6000日圓（約新台幣1700元）起，隨季節會有所調整。

地址：103-0013 東京都中央区 日本橋人形町1-5-8

交通：人形町站步行1分鐘

官網：https://www.hotelzen.jp/ja/

►►►拋開繁雜、出門充電！帶上Visa卡出發吧！

