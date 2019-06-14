日本大分名店銀山亭主廚客座樂軒　帶來高油酸度的大分和牛



▲大分和牛。(圖／樂軒提供)



記者黃士原／台北報導

在台灣再次開放日本和牛進口後，樂軒和牛專門店已使用過伊藤牧場「松阪牛」、神戶牛、山形牛、宮崎牛、飛驒牛、鹿兒島及北海道和牛，今年初夏將與美福國際合作，邀請2018米其林指南日本大分特別版推薦之燒肉名店「銀山亭」主廚兼經營者今井治來台客座，帶來高油酸度的「大分和牛」。

銀山亭主廚兼經營者今井治來台客座時間為6月27日、6月29日晚上在樂軒松阪亭，6月28日晚上在樂軒和牛專門店仁愛店，推出大分和牛珠寶盒（肉の玉手箱）套餐，每人3000元+10%。此外，6月28日~6月29日中午將於新光三越台北信義新天地A4館樂軒松阪亭及樂軒仁愛店銷售銀山亭的「大分和牛便當」，售價480元，每日限量50份。





▲銀山亭主廚兼經營者今井治。

位於日本九州東北部的大分縣，得天獨厚的自然環境與豐饒土地，孕育出品質絕佳的「豊後牛」、花菇及九州超奢華七星號列車指定使用的「玖珠米」。其中豊後牛在大分豐饒純淨的自然環境中養育成長，以脂肪分佈均勻、肉質穠纖合度聞名，口感細膩柔軟，並含有大量決定肉質美味的重要成分「油酸」 (即牛肉所含脂肪成分，造就化口肉質卻不膩口，易被人體吸收)，味香濃郁而不顯膩，這也是「豊後牛」最自豪之特色。





▲大分和牛便當。

2018年為了紀念豊後牛品牌百年，大分縣特別嚴選A4等級以上、來自堅持生產美味牛的農家、以白米及啤酒渣飼育的豊後牛，賦予全新品牌名稱「大分和牛」，此次樂軒特別與美福國際合作，經過半年等待，終於購得一整頭A5、BMS（油花分布比率）達12、油酸55的最高等級大分和牛，並邀請大分燒肉名店銀山亭主廚兼經營者今井治先生來台客座。





▲日本大分縣的銀山亭。