深澳「星空隧道」增粉紅愛心版！玫瑰花海、愛字夏夜限定

▲深澳鐵道自行車將於7月至9月加碼夜間營運時段。（圖／新北市觀旅局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

深澳鐵道自行車又變出新花樣！為迎接暑假及七夕情人節到來，深澳鐵道自行車將於7月至9月加碼夜間營運時段，結合沿線光隧道的新情人節主題、浪漫燈飾光環境，隧道盡頭呈現粉紅愛心形狀，超適合和情人踏著自行車，慢速穿梭隧道，感受別於以往的奇幻旅程。

▲隧道盡頭呈現粉紅愛心形狀，超適合和情人穿梭其中，感受夏日專屬的浪漫。

新北市觀旅局表示，7月至9月將推出限時情人節主題，從晚上6點到8點半，一共加碼6個夜間班次，遊客可以踏上外表超萌的河豚車廂，穿梭長1.3公里的星空感光影隧道，經過隧道的動畫會新增粉紅愛心海，相當浪漫，出了隧道原本沒有燈飾，也於7月裝置上全新夜光玫瑰花海、愛心燈飾，延續深澳鐵道夜間的美感。





▲最後抵達深澳站月台，會被懸掛的愛心吊飾包圍，充滿戀愛氣氛。

除了隧道，八斗子車站及鐵道沿線也換上浪漫燈飾，為大家呈現不同平日的迷人面貌。璀璨的星光吊飾在八斗子車站月台閃耀，接著來到觀海段，有各國闡述「愛」的字母光雕，再來會經過夜光玫瑰鋪成的花海，來到建基煤礦遺址所在的山谷，迎面而來的是星空燈海隧道，粉色心型LED燈飾打造的隧道，彷彿進入羅曼蒂克的夢境；最後抵達深澳站月台，會被懸掛的愛心吊飾包圍，充滿戀愛氣氛。

▲▼夜光玫瑰鋪成的花海、各國闡述「愛」的字母光雕。

新北市觀旅局說，海洋主題光隧道一向是深澳鐵道自行車最受歡迎的景點，現在將在暑假延長營運時段，打造全新情人節主題，提供夜間6班次，17日中午12點起開放網路訂票。搭配夜間營運，新北市政府也推出期間限定海上觀光遊程，包含夜釣小卷等新玩法！