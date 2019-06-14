航空版TeamLab超夢幻！全新景點就在機場裡　搭上波音787翱翔

▲日本中部機場「FLIGHT OF DREAMS」航空迷必朝聖。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



記者陳涵茵／日本報導、攝影

飛機迷又有新景點可以朝聖了！日本中部國際機場新特麗亞機場從去年10月好玩程度再升級，全新景點「FLIGHT OF DREAMS」於去年10月正式開幕，遊客能真的爬上波音787上探險，跟著航空版「TeamLab」夢幻燈光秀在空中翱翔。

▲航空迷可以近距離欣賞波音787。



愛知縣是汽車與飛機製造業蓬勃發展的地區，全日本五成以上的飛航零件都在日本中部製造，波音公司特別贈送一架波音787給日本當禮物，全日本首間航空景點「FLIGHT OF DREAMS」因此誕生。由9種體驗型設施所構成的FLIGHT PARK，以波音787初號機為主，遊客可以近距離觀察飛機還能爬上內部到駕駛艙探險，各式各樣的體驗活動非常適合親子同遊。

▲各式各樣的互動體驗區適合親子遊。



TeamLab團隊在東京台場打造了夢幻的光雕仙境，造成搶破風潮，更與新特麗亞名古屋中部國際機場合作，以波音787為主角，打造航空版「TeamLab」。踏進LIGHT PARK，壯觀的波音787就矗立在眼前，飛機迷可以從各個角度捕捉它的美，每半小時會有一場長達8分鐘的燈光秀，以飛機為主角搭配炫麗燈光與音樂出演，讓遊客就像闖進了時光萬花筒中，搭著波音787在星際翱翔。

▲以波音787的夢幻光雕秀。



▲遊客可以登機到駕駛艙探險。



商業區SEATTLE TERRACE以西雅圖風格打造，當然也少不了最經典「星巴克咖啡」（Starbucks），遊客可以邊喝咖啡邊欣賞浪漫燈光秀，除了日本首度開店的5間店以外，美國首次進駐海外的波音專門店也在此，飛機迷一定要來朝聖大採購。

▲美食購物區以西雅圖風格打造。



▲必朝聖星巴克。



▲海外首間波音主題專賣店。



▲各式各樣的周邊商品讓航空迷失心瘋。

＊LIGHT PARK※入場需門票

時間：10：00～17：00（最終入場16：30）；僅每週六10：00～19：00（最終入場18：30）

門票：成人1,200日元、孩童（3歲～小學生）800日元

地址：愛知縣常滑市新特麗亞1-1

＊日亞航（AirAsia Japan）台北—名古屋航班，每天一班，名古屋飛台北時間為7:55，抵達時間為10:40；台北飛名古屋為11:40起飛，當地抵達時間為15:10。

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