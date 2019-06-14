ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

航空版TeamLab超夢幻！全新景點就在機場裡　搭上波音787翱翔

ETtoday旅遊雲

▲日本中部機場,新特麗亞名古屋中部國際機場,名古屋中部國際機。（圖／記者陳涵茵攝）

▲日本中部機場「FLIGHT OF DREAMS」航空迷必朝聖。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／日本報導、攝影

飛機迷又有新景點可以朝聖了！日本中部國際機場新特麗亞機場從去年10月好玩程度再升級，全新景點「FLIGHT OF DREAMS」於去年10月正式開幕，遊客能真的爬上波音787上探險，跟著航空版「TeamLab」夢幻燈光秀在空中翱翔。

▲日本中部機場,新特麗亞名古屋中部國際機場,名古屋中部國際機。（圖／記者陳涵茵攝）

▲航空迷可以近距離欣賞波音787。

愛知縣是汽車與飛機製造業蓬勃發展的地區，全日本五成以上的飛航零件都在日本中部製造，波音公司特別贈送一架波音787給日本當禮物，全日本首間航空景點「FLIGHT OF DREAMS」因此誕生。由9種體驗型設施所構成的FLIGHT PARK，以波音787初號機為主，遊客可以近距離觀察飛機還能爬上內部到駕駛艙探險，各式各樣的體驗活動非常適合親子同遊。

▲日本中部機場,新特麗亞名古屋中部國際機場,名古屋中部國際機。（圖／記者陳涵茵攝）

▲各式各樣的互動體驗區適合親子遊。

TeamLab團隊在東京台場打造了夢幻的光雕仙境，造成搶破風潮，更與新特麗亞名古屋中部國際機場合作，以波音787為主角，打造航空版「TeamLab」。踏進LIGHT PARK，壯觀的波音787就矗立在眼前，飛機迷可以從各個角度捕捉它的美，每半小時會有一場長達8分鐘的燈光秀，以飛機為主角搭配炫麗燈光與音樂出演，讓遊客就像闖進了時光萬花筒中，搭著波音787在星際翱翔。

▲日本中部機場,新特麗亞名古屋中部國際機場,名古屋中部國際機。（圖／記者陳涵茵攝）

▲以波音787的夢幻光雕秀。

▲日本中部機場,新特麗亞名古屋中部國際機場,名古屋中部國際機。（圖／記者陳涵茵攝）

▲遊客可以登機到駕駛艙探險。

商業區SEATTLE TERRACE以西雅圖風格打造，當然也少不了最經典「星巴克咖啡」（Starbucks），遊客可以邊喝咖啡邊欣賞浪漫燈光秀，除了日本首度開店的5間店以外，美國首次進駐海外的波音專門店也在此，飛機迷一定要來朝聖大採購。

▲日本中部機場,新特麗亞名古屋中部國際機場,名古屋中部國際機。（圖／記者陳涵茵攝）

▲美食購物區以西雅圖風格打造。

▲日本中部機場,新特麗亞名古屋中部國際機場,名古屋中部國際機。（圖／記者陳涵茵攝）

▲必朝聖星巴克。

▲日本中部機場,新特麗亞名古屋中部國際機場,名古屋中部國際機。（圖／記者陳涵茵攝）

▲海外首間波音主題專賣店。

▲日本中部機場,新特麗亞名古屋中部國際機場,名古屋中部國際機。（圖／記者陳涵茵攝）

▲各式各樣的周邊商品讓航空迷失心瘋。

＊LIGHT PARK※入場需門票
時間：10：00～17：00（最終入場16：30）；僅每週六10：00～19：00（最終入場18：30）
門票：成人1,200日元、孩童（3歲～小學生）800日元
地址：愛知縣常滑市新特麗亞1-1

＊日亞航（AirAsia Japan）台北—名古屋航班，每天一班，名古屋飛台北時間為7:55，抵達時間為10:40；台北飛名古屋為11:40起飛，當地抵達時間為15:10。

►►►大手拉小手，一起去旅行！帶上Visa卡出發吧！

關鍵字： TeamLab 日本旅遊 日韓風 名古屋 名古屋中部機場

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台版迪士尼就在這！特搜新竹7景點

高雄超人氣高麗菜煎餃8顆只要30元

高雄紅麵線吃得到花枝漿、蝦仁漿

你沒看錯！三重酸菜滷肉飯只要20元

新馬辣新北1號店6/19試營運

唯一賞螢地！彰化暑假必玩4景點

土城「斬龍山遺址文化公園」啟用！

三風製麵推出「辣椒麵」

沖繩必玩透明獨木舟、浮潛

宜蘭秘境「金黃花海隧道」免費拍！

熱門行程

最新新聞更多

機場新景點！航空版夢幻TeamLab

花蓮秘境一日遊玩法大公開！

晨型人快來！這個時間餐點打8折

台中人氣飲料一次喝到3種邪惡配料

全台首家噶瑪蘭威士忌酒吧試營運

台版迪士尼就在這！特搜新竹7景點

影／搶先看！「基隆嶼」登島倒數

泰英式下午茶　芒果糯米飯搭英國茶

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366