ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

王品10品牌「中華隊奪冠優惠」一次看　夏慕尼請吃波士頓龍蝦

▲11/29前戴上棒球帽到「夏慕尼」消費2客套餐，並拍照打卡，即款待波士頓龍蝦1隻。（圖／王品提供）

▲11/29前戴上棒球帽到「夏慕尼」消費2客套餐，並拍照打卡，即款待波士頓龍蝦1隻。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，王品集團旗下10大品牌推出慶祝優惠，完成指定消費門檻，即可免費吃波士頓龍蝦、酥炸軟殼蟹、烤雞派對拼盤或海鮮盤。

王品集團旗下10大品牌中華隊奪冠優惠如下：

夏慕尼：11月29日前戴上棒球帽來店消費2客套餐，並拍照打卡上傳個人社群且標記「#TEAMTAIWAN」，即款待波士頓龍蝦1隻，消費4客就送2隻，以此類推。

就饗鐵板燒：11月底消費2客單人或1客雙人套餐，於FB／IG打卡並標記「#就饗挺台灣」即招待國民夜市美食海味蝦仁煎。

藝奇和牛岩板燒日本料理：消費任2客套餐，並說出通關密語「Team Taiwan」，即享酥炸軟殼蟹或天使紅蝦佐柚子鹽贈菜2選1，活動只到11月30日。

▲12/12前到「西堤牛排」說出「TAIWAN No.1」，並消費2客經典套餐，每桌贈烤雞派對拼盤。（圖／王品提供）

▲12/12前到「西堤牛排」說出「TAIWAN No.1」，並消費2客經典套餐，每桌贈烤雞派對拼盤。（圖／王品提供）

西堤牛排：12月12前到店說出「TAIWAN No.1」，並消費2客經典套餐，每桌贈烤雞派對拼盤。前往品牌粉絲團指定貼文下留言，再抽西堤牛排套餐禮券，共有3位幸運兒可免費享用735元的經典套餐。

王品牛排：12月底前到店內用消費2客套餐，拍照打卡再標記「#TeamTaiwan」，即款待爐烤地中海海鮮盤。

聚日式鍋物：11月底前選購瀑布聚系列主餐，贈送鮮蝦1份。

▲到和牛涮用餐出示粉絲團指定畫面，消費2客極上和牛套餐就招待日本A5和牛。（圖／王品提供）

和牛涮：即日起至11月底，出示粉絲團指定畫面，消費2客極上和牛套餐就招待日本A5和牛。

青花驕：11月30日前，出示粉絲團指定畫面，消費滿2000元，送故宮跨界聯名的驕麻肉形石和驕滴滴翠玉白菜。

尬鍋、嚮辣：內用消費，並出示各粉絲團指定貼文完成任務，前者贈尬個炸蛋、後者送111元現金抵用券，優惠11月30日截止。

▲三商巧福牛肉麵套餐。（圖／三商餐飲提供）

▲三商巧福牛肉麵套餐。（圖／三商餐飲提供）

另外，三商餐飲明天正式掛牌上市，同日推出7大品牌77折活動，11月30日前只要透過三商i美食卡APP扣1點，即可領取優惠券，領完5日內到店享用，再加碼點數7倍回饋

三商餐飲7品牌77折優惠套餐內容如下：

三商巧福：原汁牛肉麵+芝麻牛蒡絲+中杯飲料，特價188元（原價245元）

三商巧福：紅燒排骨飯+涼拌雲耳+中杯飲料，特價165元（原價215元）

拿坡里：1個大披薩+6塊炸雞+1250ml飲料，特價582元（原價757元）

福勝亭：開運豬排定食+芝麻牛蒡絲+飲料，特價223元（原價290元）

三商鮮五丼：爪哇咖哩菲力丼+滷豆腐+杯裝飲料，特價191元（原價249元）

品川蘭：老干媽乾拌麵附蘭味鮮嫩牛肉湯+純釀烏梅汁，特價199元（原價260元）

巧福PLUS：鴨血豆腐煲+蔥油拌麵+肉燥佐時蔬，特價177元（原價230元）

BANCO：迷你小滿生火腿拼盤，特價300元（原價390元）

關鍵字： 美食雲 美食優惠 王品 王品集團 中華隊奪冠優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

推薦閱讀

王品10品牌中華隊奪冠優惠一次看

王品10品牌中華隊奪冠優惠一次看

旅行業遞陳情書籲請政府解除禁團令

旅行業遞陳情書籲請政府解除禁團令

舊美式洋房改造桃園免費新景點！

舊美式洋房改造桃園免費新景點！

老乾杯桃園台茂店11/26開幕

老乾杯桃園台茂店11/26開幕

賀中華隊奪金　東京機票買1送1

賀中華隊奪金　東京機票買1送1

金鱗湖邊看波光粼粼　高格調咖啡廳

金鱗湖邊看波光粼粼　高格調咖啡廳

花卉試驗中心「楓樹、銀杏轉黃」

花卉試驗中心「楓樹、銀杏轉黃」

COLD STONE冰淇淋第2杯10元爽吃4天

COLD STONE冰淇淋第2杯10元爽吃4天

韓國人氣塔可品牌快閃晶華酒店

韓國人氣塔可品牌快閃晶華酒店

新莊隱藏版「60元炭烤玉米」超實惠！

新莊隱藏版「60元炭烤玉米」超實惠！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

中華隊奪冠餐飲優惠懶人包

狂賀中華隊奪冠！3大手搖飲「買1送1」限時搶喝

「中華隊奪金」手搖飲優惠懶人包！

全球首座哈利波特魔法部樂園明年開幕

林口低調「烘焙代工廠」24小時販售部

賀中華隊奪金　東京機票買1送1

台北萬豪下午茶吃到飽12/1登場

慶奪冠！4間福容徠旅「買1晚送1晚」

桃園景點「可口可樂世界」12月起休館

花卉試驗中心「楓樹、銀杏轉黃」

熱門行程

最新新聞更多

王品10品牌中華隊奪冠優惠一次看

旅行業遞陳情書籲請政府解除禁團令

舊美式洋房改造桃園免費新景點！

老乾杯桃園台茂店11/26開幕

賀中華隊奪金　東京機票買1送1

金鱗湖邊看波光粼粼　高格調咖啡廳

花卉試驗中心「楓樹、銀杏轉黃」

COLD STONE冰淇淋第2杯10元爽吃4天

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366