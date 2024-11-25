王品10品牌「中華隊奪冠優惠」一次看　夏慕尼請吃波士頓龍蝦

▲11/29前戴上棒球帽到「夏慕尼」消費2客套餐，並拍照打卡，即款待波士頓龍蝦1隻。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，王品集團旗下10大品牌推出慶祝優惠，完成指定消費門檻，即可免費吃波士頓龍蝦、酥炸軟殼蟹、烤雞派對拼盤或海鮮盤。

王品集團旗下10大品牌中華隊奪冠優惠如下：

夏慕尼：11月29日前戴上棒球帽來店消費2客套餐，並拍照打卡上傳個人社群且標記「#TEAMTAIWAN」，即款待波士頓龍蝦1隻，消費4客就送2隻，以此類推。

就饗鐵板燒：11月底消費2客單人或1客雙人套餐，於FB／IG打卡並標記「#就饗挺台灣」即招待國民夜市美食海味蝦仁煎。

藝奇和牛岩板燒日本料理：消費任2客套餐，並說出通關密語「Team Taiwan」，即享酥炸軟殼蟹或天使紅蝦佐柚子鹽贈菜2選1，活動只到11月30日。

▲12/12前到「西堤牛排」說出「TAIWAN No.1」，並消費2客經典套餐，每桌贈烤雞派對拼盤。（圖／王品提供）

西堤牛排：12月12前到店說出「TAIWAN No.1」，並消費2客經典套餐，每桌贈烤雞派對拼盤。前往品牌粉絲團指定貼文下留言，再抽西堤牛排套餐禮券，共有3位幸運兒可免費享用735元的經典套餐。

王品牛排：12月底前到店內用消費2客套餐，拍照打卡再標記「#TeamTaiwan」，即款待爐烤地中海海鮮盤。

聚日式鍋物：11月底前選購瀑布聚系列主餐，贈送鮮蝦1份。

▲到和牛涮用餐出示粉絲團指定畫面，消費2客極上和牛套餐就招待日本A5和牛。（圖／王品提供）

和牛涮：即日起至11月底，出示粉絲團指定畫面，消費2客極上和牛套餐就招待日本A5和牛。

青花驕：11月30日前，出示粉絲團指定畫面，消費滿2000元，送故宮跨界聯名的驕麻肉形石和驕滴滴翠玉白菜。

尬鍋、嚮辣：內用消費，並出示各粉絲團指定貼文完成任務，前者贈尬個炸蛋、後者送111元現金抵用券，優惠11月30日截止。

▲三商巧福牛肉麵套餐。（圖／三商餐飲提供）

另外，三商餐飲明天正式掛牌上市，同日推出7大品牌77折活動，11月30日前只要透過三商i美食卡APP扣1點，即可領取優惠券，領完5日內到店享用，再加碼點數7倍回饋

三商餐飲7品牌77折優惠套餐內容如下：

三商巧福：原汁牛肉麵+芝麻牛蒡絲+中杯飲料，特價188元（原價245元）

三商巧福：紅燒排骨飯+涼拌雲耳+中杯飲料，特價165元（原價215元）

拿坡里：1個大披薩+6塊炸雞+1250ml飲料，特價582元（原價757元）

福勝亭：開運豬排定食+芝麻牛蒡絲+飲料，特價223元（原價290元）

三商鮮五丼：爪哇咖哩菲力丼+滷豆腐+杯裝飲料，特價191元（原價249元）

品川蘭：老干媽乾拌麵附蘭味鮮嫩牛肉湯+純釀烏梅汁，特價199元（原價260元）

巧福PLUS：鴨血豆腐煲+蔥油拌麵+肉燥佐時蔬，特價177元（原價230元）

BANCO：迷你小滿生火腿拼盤，特價300元（原價390元）