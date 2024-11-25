漢來海港吃到飽買一送一！慶祝中華隊奪冠餐飲優惠懶人包

▲慶祝中華隊奪冠，漢來海港今日午餐推出限量買一送一。（圖／漢來美食提供）

記者黃士原／台北報導

中華隊在12強賽事冠亞軍戰中完封日本，睽違32年終於在國際頂級賽事奪下冠軍，餐飲業紛紛推出各種慶祝優惠，像是漢來海港自助餐廳、貳樓、樂天皇朝與樂蝦拉麵都祭出買一送一，五之神製作所則是沾麵、拉麵半價優惠，以下整理各家好康資訊。

漢來海港

全台漢來海港今日午餐推出限量買一送一，每店20組，每組限2位，1人限登記1組，以成人計費，額滿為止。

JR東日本大飯店台北

慶祝世界12強棒球賽，台、日榮登冠、亞軍，JR東日本大飯店台北連7天推出優惠。11月25日至29日，凱華樓中華料理、Hayase日本料理、Platform月台町、THE BAR 指定啤酒買一送一。11月30日至12月1日，Brilliant 鉑麗安全日餐廳下午茶線上預約訂位寫下「12強 」，享4人同行1人免費。

▲樂天皇朝八色小籠包。（圖／記者黃士原攝）

台灣樂天餐飲集團

旗下3大品牌今日起至11月27日，只要在門市出示品牌FB粉專或IG帳號的活動說明圖文，告知現場工作人員用餐使用此次活動，即享下列優惠。

樂天皇朝：特色皇朝小籠包（八色）」買一送一，包含單點及套餐內品項。

樂蝦拉麵：點用「雙肉炙燒蝦湯拉麵套餐」買一送一。

樂天小香港：點用「一籠大滿足」1籠，即贈只送不賣版本的「棒球黃金流沙包」。

吾蜂美味集團

吾蜂美味集團旗下老先覺功夫窯燒鍋、潮味決湯滷專門店、麵匡匡拉麵食堂即日起至11月27日推出熱血優惠。

老先覺功夫窯燒鍋：消費主廚特色鍋，即贈70g大眾雞/豬/牛（3選1）。

潮味決湯滷專門店：單筆消費滿150元，即送麻辣豆腐1份。

麵匡匡拉麵食堂：個人套餐優惠價199元（原價215元），包含醬油拉麵（標準）＋飲料＋豆腐。

▲今日前往全台分店主動說出通關密語「Team Taiwan」，全品項餐點買一送一。（圖／貳樓提供）

貳樓

今日前往全台分店主動說出通關密語「Team Taiwan」，全品項餐點買一送一。

德州美墨炸雞

天母店、京站店、南山店11月26日起連3天送炸雞，來店消費滿100元即可免費獲得炸雞1塊（炸雞部位隨機），1張發票換1塊，各分店每日限量50塊。

▲五之神製作所的濃厚蝦沾麵。（圖／記者黃士原攝）

五之神製作所

今日中午11:30起21:00（最後點餐20:30），沾麵、拉麵品項半價。

京町山本屋

本店今日起連3天經典糰子買一送一。七款口味任選，擇價低者贈送，紅豆糰子80元、甜醬油糰子80元、生醬油海苔糰子80元、抹茶糰子100元、三色糰子80元、京都味噌黃豆粉糰子100元、黃豆粉甜醬油糰子100元，每日售完為止。誠品生活松菸快閃店則是推出北海道牛奶冰淇淋買一送一，每杯90元，活動11月27日截止。

台北天成大飯店天成17CAFE外帶店

歡慶中華隊勇奪金牌，自11月25日至27日連續3天享咖啡買一送一優惠，於店內消費任一款咖啡即加贈藝妓手沖咖啡一包（市價55元）。

▲雙月食品社愛恨椒芝麵。（圖／記者黃士原攝）

雙月食品社

為慶祝中華隊榮獲世界冠軍，雙月特別推出免費招待活動，邀請您一起感受榮耀與感動，今日在各分店內用，即可免費獲得1碗愛恨椒芝麵。

乾杯燒肉居酒屋、焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO

2家燒肉品牌全台25間店舖，今日起連續一周（11/25~12/1）推出「酒類半價」歡慶活動。