賀中華隊奪金！東京機票買1送1、民宿4晚送1晚

▲酷航東京5日計畫機票買1送1，換算下來一人7,244元，限定12月9日、16日、明年1月2日出發。（圖／旅天下）

記者彭懷玉／台北報導

歡慶中華隊斬斷日本27連勝，勇奪世界冠軍，旅行業者也跟上熱潮祭出優惠。旅天下推出「東京5日計畫機票買1送1」含稅僅14,488元，以及「日本東北花卷5日團」4人同行1人免費；DoMo東京全系列民宿則有住4晚送1晚優惠，入住日延長到明年2月28日止。

▲「日本東北花卷5日」4人同行，1人免費，將安排到大谷翔平的故鄉「岩手縣」猊鼻溪。（圖／旅天下）



旅天下指出，「東京5日計畫機票買1送1」是搭乘酷航前往東京，含稅、托運行李20公斤，兩人同行只要14,488元，換算下來一人7,244元，限定12月9日、16日、明年1月2日出發，售完為止。而「日本東北花卷5日團」4人同行1人免費，一人31,888元起，扣除一人費用後，平均一人23,916元起，就能直奔大谷翔平的故鄉「岩手縣」玩5天。

另外，即日起自30日止，凡姓名有「中」或「華」一字，或於11月24日生日的民眾，報名旅天下全線團體、自由行商品，即送「質感環保盥洗包」，報名日本團體、自由行產品，再加碼贈Wi-Fi機租用兌換碼。

歡慶中華隊勇奪冠軍，DoMo東京旗下三間民宿也祭出住4晚送1晚優惠，即時起快閃開賣24小時，需連續入住，無提供備品，入住日期從即日起到2025年2月28日，準備預訂東京遊的旅客不妨作為參考。

東南旅遊也表示，即日起至11月29日23:59止，憑折扣碼「TAIWAN01」，全線日本團旅現折1,124元，另加碼推出東京半自助自由行五日19,999元起、東京五天四夜帝王蟹及和牛吃到飽免3萬等優惠。