中東第2家！阿提哈德航空「台北－阿布達比」明年9月起天天飛

▲阿提哈德航空將於明年開闢台北直飛航線。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡玟君／綜合報導

又一間中東航空即將來台！「中東三寶」之一的阿提哈德航空（Etihad Airways），近日公布將於2025年開航的最新10大航點，其中就包括台灣。根據阿提哈德航空公司規劃，明年9月8日起開飛「台北－阿布達比」，且天天都有航班。

阿提哈德航空與阿聯酋航空、卡達航空並列為3大中東地區航空公司，又有「中東三寶」之稱。在上周，阿提哈德航空率先在官方Youtube頻道發布最新10大航點開航預告，要旅客透過影片中出現的線索來猜會有哪些航點，其中就有台北101的畫作，讓許多網友興奮喊「真的要來台灣了！」

▲阿提哈德航空明年一次新增10個航點。（圖／翻攝自阿提哈德航空官網）

根據阿提哈德最新官方新聞指出，明年將一次開闢10個航點，包括阿爾及利亞首都「阿爾及爾」、美國亞特蘭大、泰國清邁、越南河內、中國香港、泰國喀比、印尼棉蘭、柬埔寨金邊、台灣台北、突尼西亞突尼斯。

其中「台北－阿布達比」 計劃於9月8日開航，每天都有1個來往航班，並以波音787夢幻客機執飛。從台北出發時間為台灣時間晚上7點35分，阿布達比當地時間凌晨0點15分抵達阿布達比國際機場，讓旅客未來想要造訪中東地區，或透過阿布達比轉機都更加方便。

▲聯合航空將於明年4月2日開飛「台北－關島」。（圖／聯合航空提供）

聯合航空則在明年將開飛兩條台灣直飛航線，明年4月2日開航「台北－關島」，每周兩個來往航班，為往返於台灣及關島的商務及休閒旅客提供更便利的交流互動，7月則開飛「高雄－東京」，方便旅客銜接前往美國其他城市。

聯合航空表示，「台北－關島」預計於每周三與周六提供每周2班的頻率載客往返，航班時間為台灣時間早上11點自桃園機場出發，關島當地時間下午4點50分抵達關島機場，回程航班於關島時間早上7點自關島機場出發，台灣時間早上9點25分抵達桃園機場。航空公司將採用波音737-800機型執飛，預計提供166個座位數，其中有16個為商務艙席次。

▲關島是距離台灣最近的美國領土，也是度假天堂。（圖／聯合航空提供）

聯合航空日本、密克羅尼西亞區域銷售董事桐山謙一表示，該航線一直在計劃當中，希望藉由台北的航線拓展能方便更多東南亞旅客中轉至更多航點，加上「高雄－東京」航線開航，也有利於旅客中轉前往美國更多城市旅行。