ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「中華隊奪金」手搖飲優惠懶人包！珍珠奶茶、百香雙響炮全買1送1

▲▼日出茶太推元旦送珍奶活動。（圖／日出茶太提供）

▲歡慶中華隊奪冠，各大手搖飲祭出限時優惠。（示意圖／日出茶太提供）

記者蕭筠／台北報導

中華隊以4:0完封日本奪下世界12強棒球賽金牌！為狂賀中華隊拿下世界冠軍，各大手搖飲也特意祭出限時歡慶優惠，包括珍珠奶茶、百香雙響炮通通能爽喝買1送1，小確幸一次收。

●日出茶太
日出茶太全門市即日起至11月27日於中午12時至晚上8時祭出「太極珍奶買1送1」優惠，各門市每日限量100組，送完為止；凡為日出茶太LINE會員將會收到優惠券，每日發送1張，限當日使用。

●珍煮丹
珍煮丹今（25）日於全門市祭出限時1天「手熬黑糖冬瓜茶買1送1」優惠，各門市限量100組，每人限購1組，數量有限、售完為止。

●TEA TOP第一味 
TEA TOP第一味今（25）日於全門市祭出限時1天「指定飲品買1送1」優惠，只要購買中杯茉茗青妙就送大杯高山青茶，各門市限量100組，每人限購1組，數量有限、售完為止。

▲▼鮮茶道。（圖／鮮茶道提供）

▲鮮茶道推特等茶系列買1送1優惠。（示意圖／鮮茶道提供）

●鮮茶道 
鮮茶道今（25）日於全門市祭出限時1天「特等茶系列買1送1」優惠，品項有「阿里山里佳甘露」、「日月潭紅茶」、「香樹紅茶」皆可享同品項買1送1，每人限購1組，即日起開放領券，優惠限來店購買，使用期限至11月25日23時59分。

●御私藏
 御私藏今（25）日於全門市祭出限時1天「全品項買1送1」優惠，限同品項，每人不限購，各門市數量有限、售完為止。

●序序茶
 序序茶今（25）日於全門市祭出限時1天「指定飲品買1送1」優惠，凡購買「王那堤（可免費加波霸）」、「荔綺拉圖」或「蜜柚晨光」任1杯，就送「No.27 晨光」，各門市限量100組，每人限購1組，數量有限、售完為止。

▲▼CoCo百香雙響炮。（圖／CoCo提供）

▲CoCo百香雙響炮買1送1於門市、外送平台皆享優惠。（圖／CoCo提供）

●CoCo 
CoCo今（25）日於全門市祭出限時1天「百香雙響炮買1送1」優惠，每人限購4杯：加碼至11月28日於外送平台Uber Eats也可享「百香雙響炮買1送1」，數量有限、售完為止。

●顏太煮奶茶
 顏太煮奶茶即日起至11月27日於全門市祭出限時3天「太煮椰拿鐵系列第2杯5折」優惠，優惠品項有「太后拿鐵」、「春野拿鐵」、「著涎蜜香拿鐵」、「海鹽可可拿鐵」及「金玉豆乳茶」共5款，相同價格可混搭，每人不限購買組數，各門市數量有限、售完為止。

●春陽茶事
春陽茶事即日起至11月27日於全門市祭出限時3天「3大飲品買1送1」優惠，優惠品項有「檸檬蜜烏龍」、「荔枝蜜烏龍」及「炭焙烏龍」，期間每日中午12時起開跑，每人限購1組，限大杯同品項、冰量及甜度。

●五桐號
五桐號即日起至11月27日於全門市祭出限時3天「蜜后春蘋買1送1」優惠，每張訂單限購1組，各門市數量有限、售完為止。

●清心福全
清心福全全門市將於11月26日起至11月29日祭出「指定飲品第2杯半價」優惠，優惠品項有「錫蘭奶紅」、「珍珠/粉圓奶茶」、「優多百香果綠茶」及「百香果綠茶」，皆可享任遠第2杯半價優惠，每人不限購買杯數。

【你可能也想看】

►必勝客「4大優惠」慶中華隊進4強！比薩下殺199元、套餐百元有找
►賀中華隊打進4強！肯德基2大限時優惠來了　咔啦雞腿堡只要10元
►麥當勞2品項停售　11／20開賣全新「藜麥沙拉、五七地瓜球」

關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 金牌 買1送1 中華隊 東京 世界棒球12強賽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

推薦閱讀

麥當勞APP第2波周年慶優惠出爐！

麥當勞APP第2波周年慶優惠出爐！

金獎「土耳其旅程」這樣玩！

金獎「土耳其旅程」這樣玩！

西班牙這樣玩！11天收藏10大世遺景點

西班牙這樣玩！11天收藏10大世遺景點

金展帶你「搭彩船、賞FADO秀」外帶葡式蛋塔

金展帶你「搭彩船、賞FADO秀」外帶葡式蛋塔

慶中華隊奪冠！頂呱呱今天買1送1

慶中華隊奪冠！頂呱呱今天買1送1

台中36小時慢燉牛肉麵、輕咬骨肉分離

台中36小時慢燉牛肉麵、輕咬骨肉分離

雪花秀免費拍！桃園「2大耶誕造景」

雪花秀免費拍！桃園「2大耶誕造景」

埼玉必去角川武藏野博物館亮點一次看

埼玉必去角川武藏野博物館亮點一次看

直擊／好市多黑五首日人潮曝光！

直擊／好市多黑五首日人潮曝光！

「中華隊奪金」手搖飲優惠懶人包！

「中華隊奪金」手搖飲優惠懶人包！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

狂賀中華隊奪冠！3大手搖飲「買1送1」限時搶喝

中華隊奪冠餐飲優惠懶人包

全球首座哈利波特魔法部樂園明年開幕

林口低調「烘焙代工廠」24小時販售部

「中華隊奪金」手搖飲優惠懶人包！

桃園景點「可口可樂世界」12月起休館

台北萬豪下午茶吃到飽12/1登場

台北超搶手「無菜單鐵板燒」進軍台中

送機票啦！限時抽星宇航空機票

手搖飲「珍奶買1送1」今天限定搶

熱門行程

最新新聞更多

麥當勞APP第2波周年慶優惠出爐！

金獎「土耳其旅程」這樣玩！

西班牙這樣玩！11天收藏10大世遺景點

金展帶你「搭彩船、賞FADO秀」外帶葡式蛋塔

慶中華隊奪冠！頂呱呱今天買1送1

台中36小時慢燉牛肉麵、輕咬骨肉分離

雪花秀免費拍！桃園「2大耶誕造景」

埼玉必去角川武藏野博物館亮點一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366