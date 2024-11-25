「中華隊奪金」手搖飲優惠懶人包！珍珠奶茶、百香雙響炮全買1送1

▲歡慶中華隊奪冠，各大手搖飲祭出限時優惠。（示意圖／日出茶太提供）

記者蕭筠／台北報導

中華隊以4:0完封日本奪下世界12強棒球賽金牌！為狂賀中華隊拿下世界冠軍，各大手搖飲也特意祭出限時歡慶優惠，包括珍珠奶茶、百香雙響炮通通能爽喝買1送1，小確幸一次收。

●日出茶太

日出茶太全門市即日起至11月27日於中午12時至晚上8時祭出「太極珍奶買1送1」優惠，各門市每日限量100組，送完為止；凡為日出茶太LINE會員將會收到優惠券，每日發送1張，限當日使用。

●珍煮丹

珍煮丹今（25）日於全門市祭出限時1天「手熬黑糖冬瓜茶買1送1」優惠，各門市限量100組，每人限購1組，數量有限、售完為止。

●TEA TOP第一味

TEA TOP第一味今（25）日於全門市祭出限時1天「指定飲品買1送1」優惠，只要購買中杯茉茗青妙就送大杯高山青茶，各門市限量100組，每人限購1組，數量有限、售完為止。

▲鮮茶道推特等茶系列買1送1優惠。（示意圖／鮮茶道提供）

●鮮茶道

鮮茶道今（25）日於全門市祭出限時1天「特等茶系列買1送1」優惠，品項有「阿里山里佳甘露」、「日月潭紅茶」、「香樹紅茶」皆可享同品項買1送1，每人限購1組，即日起開放領券，優惠限來店購買，使用期限至11月25日23時59分。

●御私藏

御私藏今（25）日於全門市祭出限時1天「全品項買1送1」優惠，限同品項，每人不限購，各門市數量有限、售完為止。

●序序茶

序序茶今（25）日於全門市祭出限時1天「指定飲品買1送1」優惠，凡購買「王那堤（可免費加波霸）」、「荔綺拉圖」或「蜜柚晨光」任1杯，就送「No.27 晨光」，各門市限量100組，每人限購1組，數量有限、售完為止。

▲CoCo百香雙響炮買1送1於門市、外送平台皆享優惠。（圖／CoCo提供）

●CoCo

CoCo今（25）日於全門市祭出限時1天「百香雙響炮買1送1」優惠，每人限購4杯：加碼至11月28日於外送平台Uber Eats也可享「百香雙響炮買1送1」，數量有限、售完為止。

●顏太煮奶茶

顏太煮奶茶即日起至11月27日於全門市祭出限時3天「太煮椰拿鐵系列第2杯5折」優惠，優惠品項有「太后拿鐵」、「春野拿鐵」、「著涎蜜香拿鐵」、「海鹽可可拿鐵」及「金玉豆乳茶」共5款，相同價格可混搭，每人不限購買組數，各門市數量有限、售完為止。

●春陽茶事

春陽茶事即日起至11月27日於全門市祭出限時3天「3大飲品買1送1」優惠，優惠品項有「檸檬蜜烏龍」、「荔枝蜜烏龍」及「炭焙烏龍」，期間每日中午12時起開跑，每人限購1組，限大杯同品項、冰量及甜度。

●五桐號

五桐號即日起至11月27日於全門市祭出限時3天「蜜后春蘋買1送1」優惠，每張訂單限購1組，各門市數量有限、售完為止。

●清心福全

清心福全全門市將於11月26日起至11月29日祭出「指定飲品第2杯半價」優惠，優惠品項有「錫蘭奶紅」、「珍珠/粉圓奶茶」、「優多百香果綠茶」及「百香果綠茶」，皆可享任遠第2杯半價優惠，每人不限購買杯數。