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搭車就到！花卉試驗中心「楓樹、銀杏轉黃」　茶花提前綻放超浪漫

▲「花卉試驗中心」楓樹和銀杏變色中，部分茶花也已開花。（圖／公園處提供）

▲「花卉試驗中心」楓樹和銀杏變色中，部分茶花也已開花。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

陽明山半山腰「花卉試驗中心」楓樹和銀杏變色中！進入園區，茶梅區的花朵盛開，鋪蓋出粉紅花毯，想一睹詩情畫意的景致，搭公車就能到，免去找停車位的煩惱。

▲「花卉試驗中心」楓樹和銀杏變色中，部分茶花也已開花。（圖／公園處提供）

▲「花卉試驗中心」生態池旁種了13株銀杏，目前正逐步轉黃中。（圖／公園處提供）

「花卉試驗中心」生態池旁種了13株銀杏，又稱公孫樹，因需經歷數十年才能結果而得名，目前正逐步轉黃中。公園處表示，受惠於陽明山海拔，這裡成為北台灣少見的銀杏群植觀賞地，每當秋意漸濃，銀杏葉由綠轉為鵝黃色，與周圍山林相映成趣，呈現出溫潤的季節美感。

▲「花卉試驗中心」楓樹和銀杏變色中，部分茶花也已開花。（圖／公園處提供）

▲大門口的黃楓幾乎全樹轉黃。（圖／公園處提供）

不只銀杏，園內種植黃楓、青楓、唐楓等不同品種楓樹，公園處透露，目前黃楓已經進入最佳觀賞期，雖沒有高海拔整片山頭楓紅的壯觀景象，黃楓與青楓搭配一旁步道，延伸出層層疊疊的視覺效果，別具一番風味。

▲「花卉試驗中心」楓樹和銀杏變色中，部分茶花也已開花。（圖／公園處提供）

▲部分茶花已提前綻放，茶梅的花瓣如雪片般飄落。（圖／公園處提供）

值得一提的是，茶花隧道是必訪景點之一，雖說茶花展明年1月才開始，但由於中心內品種豐富，部分茶花已提前綻放，茶梅的花瓣如雪片般飄落，茶花則是整朵豪邁掉落，兩種截然不同的花落，為地面增添更多色彩，譜出專屬秋冬的浪漫。

▲「花卉試驗中心」楓樹和銀杏變色中，部分茶花也已開花。（圖／公園處提供）

▲▼由於中心內茶花品種豐富，部分花朵已提前綻放。（圖／公園處提供）

▲「花卉試驗中心」楓樹和銀杏變色中，部分茶花也已開花。（圖／公園處提供）

不過，由於陽明山區道路狹窄，停車空間有限，計畫上山賞楓的旅客，建議多搭乘大眾運輸工具，搭公車260、303、紅5、681、小15，或皇家客運1717等路線公車，至山仔后派出所站下車，步行約5分鐘即可達花卉試驗中心。

花卉試驗中心
地點：台北市士林區仰德大道4段175巷32號
開放時間：周一至周日 08:00-17:00

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 陽明山旅遊 花卉試驗中心 銀杏

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