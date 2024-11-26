吃日本A5和牛300元有找　季樂鐵板燒進駐台中大遠百

▲季樂和牛鐵板燒的A5和牛厚切牛排。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

初魚集團旗下主打平價的「季樂和牛鐵板燒」，在台北開出3家店後，昨日進駐台中大遠百，這也是該品牌中部首店，預計今年底前再展2家店。

季樂和牛鐵板燒是初魚集團去年10月推出的新品牌，全台首店開在台中新光三越，主打平價也能享用到高品質食材。目前已有天母店、遠百信義A13店及遠東SOGO忠孝店，昨日開幕的是台中大遠百店是第4家店，預計年底還會再開出2家店。

▲鮑魚。（圖／記者黃士原攝）

季樂和牛鐵板燒低消一份套餐，菜單上10款套餐中，價格最便宜是288元的A5和牛漢堡肉，最貴是838元的A5和牛厚切牛排，同時還吃得到干貝與鮑魚。不吃牛也能選擇伊比利豬、桂丁雞腿排及海鮮套餐，價格318至699元。

▲「A5 和牛龍蝦活鮑魚雙人盛宴套餐」中的黃金龍蝦。（圖／記者黃士原攝）

除了單人套餐，另有「A5和牛龍蝦活鮑魚雙人盛宴套餐」可選，內容除了日本A5和牛、干貝與鮑魚，每人還能吃到半隻黃金龍蝦，售價1699元，平均每人花費不到千元。

除了主食、食蔬會由鐵板師傅現做，其他湯品、白飯、飲料及甜點都是自行無限取用，白飯想多吃幾碗都可以，用餐結束還能享用冰淇淋。如果主食吃不過癮，餐廳也提供單點服務，從A5牛排到干貝生蠔都有。

▲冬蔭功烏龍麵。（圖／業者提供）

另外，由丸莊醬油、麻膳堂攜手日本主廚田中修司，創立的關西京都流「切麥狐狸」烏龍麵專賣店，2號店插旗台北市中山區。

切麥狐狸主打關西風京都風味，烏龍麵採用日清麵粉，結合主廚田中修司特調水鹽比例，捨棄傳統圓形及方形麵形，改以長扁形製成，且研發呈現微波浪幅度的麵體，因此更容易吸附湯汁及入味。

▲有勾芡湯頭的「狸貓烏龍麵」。（圖／業者提供）

新開幕的中山店，推出2款限定口味，分別是有勾芡湯頭的「狸貓烏龍麵」及泰式風味的「冬蔭功烏龍麵」。狸貓烏龍麵重點則是在湯頭加入薑泥熬煮且運用琉璃勾芡工法，最後加上刀切條狀的豆皮；冬蔭功烏龍麵研發構想來自著名的泰國酸辣湯，除了魚露、辣蝦油、香茅、檸檬葉、椰奶等基本食材，主廚田中修司還加了特有配方。

