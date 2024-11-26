北市「歐洲聖誕市集」快閃！逛↑50攤吃正宗料理　免費聽音樂會

▲「2024歐洲聖誕市集」將於11月28日起一連四天在信義區香堤大道廣場登場。（資料照／台灣法國人協會提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

道地「歐洲聖誕市集」將於11月28日起一連四天在信義區香堤大道廣場登場，市集涵蓋傳統歐洲耶誕料理、甜點、熱紅酒和手工藝品等超過50個攤位，其中包含知名YouTuber酷的夢Ku’s Dream、Valentine PanPan 潘潘和 Bonjour Louis! 我是路易也將到現場擺攤。

▲今年一共集結15個歐洲國家、50多個攤位，品嚐得到正宗歐式耶誕美食和甜點。

第五屆「歐洲聖誕市集」由台灣法國人協會主辦，同樣為四天限定，今年一共集結15個歐洲國家、50多個攤位，品嚐得到正宗歐式耶誕美食，包括德式油煎香腸、法式傳統起司、法式鵝肝、義式料理和西班牙開胃菜等。以及以聖誕節為靈感的歐式甜點，像是比利時鬆餅、比利時巧克力、法式馬卡龍、義式冰淇淋、義大利聖誕蛋糕潘尼朵尼和立陶宛樹蛋糕等。另外，少不了暖心熱紅白酒、生啤酒、葡萄酒、水果酒和非酒精類飲品。

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▲少不了暖心熱紅白酒、生啤酒、葡萄酒、水果酒和非酒精類飲品。（圖／台灣法國人協會提供）

其中，YouTuber酷的夢Ku’s Dream、Valentine PanPan 潘潘和 Bonjour Louis! 我是路易也特別進駐現場擺攤。活動主舞台部分，四天的市集中一共有25場充滿歐洲風情的音樂會、藝術舞蹈、魔術表演、管弦樂團演奏等，11月30日邀請兩大法國音樂劇巨星Gauthier和Cyril Niccolaï為活動壓軸，他們為了本屆活動特地飛來台表演，讓現場民眾大飽耳福，沈浸在「羅密歐與茱麗葉」等歌曲美妙的旋律中，感受道地歐式耶誕氛圍。

▲MIDLIGHT火車音樂盒和聖誕頭飾。（圖／台灣法國人協會提供）

主辦單位也首次打造拍照區，讓民眾可以打卡留念，而繽紛聖誕主題屋內將有公益抽獎活動，民眾也能和聖誕老人合影。不只如此，凡於現場購買聖誕樂透票券並參與抽獎，就有機會獲得由長榮航空贊助的歐洲來回機票一張、超大液晶電視、高檔酒類飲品等。樂透票券營收將全額作為慈善募款資金，讓民眾拿禮物的同時也能盡一份心力做慈善。

另外，由德國經濟辦事處主辦的「德國商品 X 聖誕市集」將在11月29日登場，今年分別於圓山花博與板橋市民廣場開跑，各自有為期三天的市集，不只品嚐得到燉肉堡、甜點等德式傳統美食，也囊括希臘奶油雪球和蜂蜜核桃餅等歐式美食、熱紅酒，以及琳瑯滿目耶誕禮品，讓民眾感受濃郁節慶氣氛。

第五屆「歐洲聖誕市集」

日期：11月28日至12月1日

時間：11月28日、11月29日 13:00-22:00

11月30日、12月1日 11:00-22:00

地點：台北市信義區香堤大道廣場與新光三越人行步道

德國聖誕市集 圓山場

日期：11月29日至12月1日

時間：11:00-21:00

地點：圓山花博公園 花海廣場（台北市中山區玉門街1號）



板橋場

日期：12月6日至12月8日

時間：11:00-22:00

地點：新北市市民廣場（新北市板橋區中山路一段161號）