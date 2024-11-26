東京最強早午餐11／28插旗台北民生社區　菜單及用餐方式一次看

▲網友喻為東京最強早午餐品牌「MERCER BRUNCH」登台，11月28日開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

被網友喻為東京最強早午餐品牌「MERCER BRUNCH」終於登台，第一家店落腳台北民生社區，11月28日正式開幕，不用飛日本就能吃到柔軟綿密的法式吐司。

MERCER BRUNCH是東京人氣早午餐店，在日本擁有多家分店，以招牌法式吐司而聞名，浸泡過蛋汁的吐司，烤過後外層焦脆，但內層卻擁有柔軟綿密口感，不用淋醬就很好吃，許多台灣旅客吃過後就念念不忘，被網友封為「東京最強早午餐」。

▲MERCER BRUNCH招牌法式吐司，浸泡過蛋汁的吐司，烤過後外層焦脆，但內層卻擁有柔軟綿密口感。（圖／記者黃士原攝）

「沒有吃過這麼好吃的法式吐司！真的很想與台灣的家人朋友們分享」，這是富錦樹集團創辦人吳羽傑第一次品嚐MERCER BRUNCH法式吐司的想法，因此從疫情前就開始接觸日方洽談代理事宜，終於在去年底宣布即將引進台灣，經過將近1年的籌備，台灣首店將於11月28日正式開幕，餐廳地點位於民生社區。

▲紐約客牛排。（圖／記者黃士原攝）

▲伊比利法式戰斧豬排。（圖／記者黃士原攝）

▲早午餐菜單。點圖可放大。（圖／記者黃士原攝）

MERCER BRUNCH早上8點到下午5點提供早午餐，菜單上有香煎鮭魚、紐約客牛排、伊比利法式戰斧豬排、嫩煎雞腿排等10款主食可選，每份都免費附上2片招牌布里歐法式吐司，價格550元起至1080元，加180元可升級套餐（沙拉+飲品）。招牌布里歐法式吐司也可單點，每份3片售價360元。

▲下午5點後的晚餐時段，MERCER BRUNCH則提供多元料理，其中也有義大利麵。（圖／業者提供）

下午5點後的晚餐時段，MERCER BRUNCH則提供多元料理，包含沙拉、開胃菜、炸物及義大利麵，單價280元起至780元，包括有嫩煎干貝、香蒜牡蠣、水牛城炸雞、海鮮義大利麵，以及美國PRIME肋眼牛排。餐廳有低消規定，早午餐一般區每人700元，包廂1000元，晚餐時段一般區每人1000元，包廂1500元。

▲「火爐」是MERCER BRUNCH的代表性元素之一，台灣首店也有。

「火爐」是MERCER BRUNCH的代表性元素之一，也是品牌與顧客情感連結的重要橋樑，所以台灣的MERCER BRUNCH也有，同時被設計成餐桌，顧客可以一邊用餐，一邊感受它帶來的溫暖。

▲東京人氣咖啡「ONIBUS COFFEE」插旗台中。（圖／業者提供）

另外，繼去年4月開幕的台北首店後，東京人氣咖啡「ONIBUS COFFEE」再次拓展版圖，日前正式插旗台中草悟道商圈，目前正在試營運。

台中店室內設計，邀請到日本知名建築設計事務所TORAFU ARCHITECTS主導，該團隊以多元、細膩且富創意的設計手法聞名，作品涵蓋建築、空間設計、展覽規劃與產品設計，代表作包括 Aesop日本多家店鋪設計、Aesop 台灣台中概念店、Me ISSEY MIYAKE 等多個展場設計等。

▲ONIBUS COFFEE 台中店每日提供多種甜點與鹹點。（圖／業者提供）

ONIBUS COFFEE台中店不僅提供濃縮咖啡、手沖咖啡、茶品及其他飲品，還推出多款精緻甜點與輕食，鹹甜各設有選擇，甜點有磅蛋糕、蘋果派、提拉米蘇到肉桂捲，輕食則有熱那亞青醬雞肉酸種麵包、芽菜歐姆蛋酸種麵包、紅酒漬蘋果肉桂酸種麵包。業者表示，後續也將增加更多選擇。