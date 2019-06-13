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一橋連接兩島嶼！蜜月夢幻新天堂　馬爾地夫迪鼓拉島酒店新開幕

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▲馬爾地夫瑞僖敦酒店 迪鼓拉島)。（圖／馬爾地夫瑞僖敦酒店提供。）

▲馬爾地夫瑞僖敦酒店迪鼓拉島新開幕。（圖／馬爾地夫瑞僖敦酒店提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

蜜月新天堂又一處！瑞僖敦品牌位於夫阿里夫環礁（Gaafu Alifu Atoll）上的馬爾地夫迪鼓拉島瑞僖敦酒店（The Residence Maldives at Dhigurah）已於2019年6月1日正式開幕。

卡夫阿里夫環礁（Gaafu Alifu Atoll）位於馬爾地夫南部，被譽為最美環礁之一，絕對純淨奢華。遊客可選擇搭乘水上飛機或內陸航班前往，酒店內共有173棟別墅，賓客依需求與喜好選擇沙灘、湖畔或是水上別墅，飽覽碧藍藍天、夢幻日出及日落美景。

▲馬爾地夫瑞僖敦酒店 迪鼓拉島)。（圖／馬爾地夫瑞僖敦酒店提供。）

▲飯店內共有173棟別墅。

馬爾地夫瑞僖敦酒店迪鼓拉島（The Residence Maldives at Dhigurah）與馬爾地夫瑞僖敦酒店法鲁瑪福斯島（The Residence Maldives），兩家酒店僅以一橋相連，遊客可以輕鬆往來兩島欣賞不同美景。

▲馬爾地夫瑞僖敦酒店 迪鼓拉島)。（圖／馬爾地夫瑞僖敦酒店提供。）

▲兩座度假村以橋相連。

兩座度假村之間便是遺世獨立的私人小沙洲，遊客可躺在私人日光浴床上、享受燒烤美食，或是於傍晚時份細酎雞尾酒放鬆身心。 第二個私人小沙洲為馬爾地夫瑞僖敦酒店迪鼓拉島賓客專享，島嶼距離酒店僅為10分鐘的快艇船程，費用全部免費，遊客下榻一間酒店就等同於入住體驗四個島嶼之美。

慶開幕入住4晚或以上，就可享高達6折優惠，另包含免費內陸航班及快艇接送服務，優惠期限僅到2020年3月31日止。

關鍵字： 馬爾地夫 星級飯店 蜜月

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