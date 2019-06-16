春遊倒數！千萬不可錯過竹市「海岸新樂園」

▲新竹好玩可多了，除了青草湖可以玩立式划槳、踩天鵝船，還有港南運河可以親近水岸。（圖／新竹市政府提供）

生活中心／綜合報導

誰說新竹是景點沙漠，只要用心搜一下，就會發現當地自然景觀、名勝古蹟、私房秘境多到爆，護城河、南寮漁港、十八尖山、鐵道藝術村…，外縣市朋友來訪，不論文青漫遊、古蹟巡禮或生態探索，花點時間把行程排一排，隨便都能規劃出好幾條旅遊路線，其中，擁有「北台灣最美單車步道」之稱的17公里海岸線，是被許多人收服的人氣大熱點，而在這個微笑水岸，最近又多了一處港南運河親水空間可以跑了，趁著假日好天氣，趕快揪朋友、帶小孩去野餐、跑跳一下！

新竹市打造了獨有的城市親水藍帶，除了17公里海岸線、南港賞鳥區，還有去年啟用的親子沙灘、賞蟹步道，以及即將開放的港南運河風景區，都成為民眾遊憩放鬆的好去處，在令人驚豔海天一線美景下，每逢假日，可以看到有單車族自在悠閒的迎風騎行，爸媽帶著小孩漫步親近大自然，也可以看到有人揪好友與無敵海景拍照打卡，情侶相伴一起浪漫看海約會，水岸景色吸引更多人造訪，一路看遍新竹海岸的美。

▲港南運河經過重新整頓後，無障礙的親水海岸空間將於今夏啟動，讓民眾可以前往休憩運動看美景。（圖／翻攝自新竹市政府官網）

作為重要景點之一的港南濱海風景區，原本是一處海水浴場，於民國76年設立，但設施老舊逐漸沒落、人煙稀少，因此新竹市政府以「港南運河親水再造計畫」，爭取前瞻經費8,000萬進行整頓，打造了無障礙的運動休閒空間，將於今夏正式啟動，而全區新貌儼然就是一個海岸新樂園，北側景觀區多了攀爬網、平衡木等特色遊具，根本就是兒童天堂；南側設置了休閒臨水散步道、親水木平台，臨海區則有無邊際觀夕平台，能夠眺望美麗夕陽及海景；原先既有的港青活動中心則成為自行車驛站，一旁還有兒童滑步車push bike遊憩區，讓幼童體驗運動盡情遊玩。

隨著港南運河重新再造，6月23日將舉辦港南運河親子運動日，邀請爸媽帶著孩子一起來參加push bike滑步車比賽，現場也將安排豐富表演內容，包括菲力哥哥魔術秀、泡泡互動秀、雙人馬戲、YOYO家族唱唱跳跳、闖關活動、免費手作課程及市集等，歡迎大小朋友共同吃喝玩樂。既然拜訪新竹，當然不能錯過好吃的美食，匯集舊城區傳統在地特色美食的「新竹舊城好食祭」，也將於同一天在城隍廟與中山路交叉口登場，不但有型男主廚上菜、米粉摃丸DIY體驗等活動，還有店家端出最厲害、獨家的隱藏版限定料理，讓大家吃到菜單上沒有的銅板美味，品嚐過後，保證不會再說新竹是美食沙漠。

▲新竹市政府和45家飯店業者合作，推出「來去新竹住一晚」旅遊補助。（圖／翻攝自新竹市政府官網）

除了好玩、好吃，還有好康可以拿！現在到新竹玩，不管你是自由行或團體旅行，還可以申請春遊補助，並能獲得竹市在地最夯的伴手禮。新竹市配合觀光局春遊專案推出「來去新竹住一晚春遊版」，特別和45家飯店業者合作，本國籍自由行旅客凡於周日至周四入住，即享每房500元補助之外，還有機會獲得新福源花生醬、源珍陳年生醬油、竹節造型玻璃杯、米樂米粉、丸竹手工艾草皂、阿忠冰店100%天然鳳梨果醬、新竹市農會好米等7種最夯在地限量伴手禮，此外，憑住宿證明另享每房2名免費體驗青草湖立式划槳SUP或天鵝船。

▲旅客入住配合的飯店，還有機會獲得限量迎賓好禮，帶走專屬竹市的美味。（圖／翻攝自新竹市政府官網）

對於喜歡跟團旅遊的人，新竹市府也積極與各大旅行社合作，推出古蹟、生態、美食導覽與水上活動體驗，團體客只要參與兩天一夜以上行程，行程中包含新竹舊城區、入住竹市旅館、假日未超過一天，即可申請每人每日500元補助，期間每日限量1團可線上申請免費專業導覽及免費水上活動體驗。不過要注意的是，這項春遊補助專案只到6/30止，不想錯過這麼多好康的話，趕快找個時間安排一下，到新竹遊舊城區吃美食、看古蹟，享受當地獨有的水岸風光。

竹市春遊官網：https://tourism.hccg.org.tw/2019springtour/index.php