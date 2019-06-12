郵輪全解密／最貴儀器藏在這、原來這樣處理海上廚餘！

▲海洋光譜號船長室 。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／報導、攝影

郵輪宛如一座大型移動宮殿，包吃、包住、包玩樂，但搭過郵輪的你，可曾好奇過一趟航程中廚餘會怎麼解決？「船長室」又藏有什麼精密儀器？《ETtoday新聞雲》綜合公主遊輪「盛世公主號」和皇家加勒比旗下「海洋光譜號」之訪問內容，帶你了解郵輪背後的秘辛。

▲郵輪廚房分工很精細。

1. 廚房工作

盛世公主號行政主廚Roy Cipriano表示，總公司依照航程路線、乘客國籍和人數等條件，精細分配食材質量，郵輪廚房分工很精細，冷盤、主餐、湯、義大利麵等均由不同員工負責，以4天3夜的沖繩航程舉例，出發前，盛世公主號會在基隆母港採購約40至50噸新鮮蔬果、當地產品及醬料，另外肉類、海鮮和乳製品等，約有110噸，8成經由美國加州海運而來，不夠的部分再於到港時補給，「按經驗法則，通常這種事不會發生。」Roy Cipriano笑說。

▲海洋光譜號員工表示，以廚餘來說，會分為固體和液體，固體會脫水後，再壓縮成類似魚飼料的碎屑，液體則會統一集中到郵輪上底層的大型污水處理系統淨化。

2. 廚餘處理

驚人的垃圾量又是如何處理呢？海洋光譜號員工表示，廚餘會分為固體和液體，固體脫水後，再壓縮成類似魚飼料的碎屑，於靠港時在特定區域集中焚燒或回收，而液體部分，包含餐飲用水、廁所用水等，會統一集中到郵輪上底層的大型污水處理系統，經過一一淨化後，不僅要遵循該國的法律，潔淨程度更得符合《國際海事公約》標準，開出一定的海里外才會排入海洋中。

▲盛世公主號上的船長室。

3.船長室

「船長室是全郵輪的心臟」分為綠、黃、紅燈三種安全等級，如遇強颱或靠港時屬於紅色等級，只有亮綠燈時能開放參觀。無論是盛世公主號或是海洋光譜號，都跟飛機一樣採自動駕駛，但24小時都還是要有船員駐守、或以望遠鏡觀察海象，以確保全船6000、7000人的安全。

▲無論是盛世公主號或是海洋光譜號，都跟飛機一樣採自動駕駛，但24小時都還是要有船員駐守、或以望遠鏡觀察海象。

▲公主遊輪Craig Street說，曾在雅加達遇過旅客蓄意從甲板跳下海事件，幸好最後有把旅客帶回船上。

公主遊輪Craig Street擔任船長有11年，曾在雅加達遇過旅客蓄意從14層甲板跳下海，即使當時夜黑風大，他仍立刻下令掉頭尋找旅客，幸好，最後有把旅客帶回船上。另外，每次新船下水時會進行傳統「擲瓶」祈福儀式，「你必須確認瓶子要破（才會幸運）」Craig笑說。

▲盛世公主號留著曾到訪過的17個國家國旗 。

▲盛世公主號船長室。

▲任職於皇家加勒比遊輪7年的大副胡寶武說，一趟在船上工作時間是8到10個星期。

郵輪不是遊艇，任職於皇家加勒比遊輪7年的大副胡寶武說，船速一小時大約在15到40公里，端看天氣狀況，最新的海洋光譜號以最低速度可航行到100多天，基於安全返港要求，客人房間馬桶抽水系統壞了都要原路返回，「你的安全是我們最關心的事」胡寶武笑說。至於執勤部分，他說，每天工作8小時，一趟在船上時間8到10個星期，另外回國休息也一樣是8到10個星期，一個職位由兩人輪值。

▲海洋光譜號船長Charles Teige，認為最美的自然景觀在挪威、阿拉斯加和紐西蘭 。



海洋光譜號船長Charles Teige表示，「去過世界這麼多地方，很愛亞洲，尤其日本、中國等地，我認為最美的自然景觀在挪威、阿拉斯加和紐西蘭。」來到機艙控制室，由輪機長介紹精密儀器，「全船最貴的儀器就在這，左右兩側都有一台」，可從螢幕上綠色三角亮點偵測附近的船隻，甚至他們的速度，和來自哪裡都能一覽無遺，海底的深度也區分為不同顏色，相當智慧。

實際踏上郵輪最關鍵的地方，以360度的觀景窗俯視甲板和蔚藍大海，在得到知識的同時，也被眼前景致深深擄獲。

▲▼輪機長介紹全船最貴的雷達儀器，可從綠色三角亮點偵測附近的船隻、海底深度等資訊。

▲海洋光譜號船長室一隅。

在遊輪日漸普及的當下，除了玩樂之外，其實也有「幕後探索之旅」可提前報名，目前皇家加勒比遊輪幕後之旅是120美金，有後台餐廳備餐、機艙引擎控制室、船長室觀景台、洗衣房等，行程約2小時，全程可以拍照，但不能錄影。另外，公主遊輪則不定期舉行終極船上之旅，約2至4小時，包含直擊劇院後台、機艙控制室、船長室與廚房等，滿足好奇旅客窺知海上巨無霸的各種秘密。

▲除了吃喝玩樂之外，郵輪其實也有「幕後探索之旅」可報名 。