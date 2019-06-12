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澳門金沙「非凡印記」巡迴到台北！倫敦人酒店有貝克漢房

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▲澳門金沙度假區。（圖／澳門金沙度假區提供）

▲澳門金沙度假區以「非凡印記」為主題，在亞洲19個城市展開為期6個月的巡迴路演。（圖／澳門金沙度假區提供）

記者彭懷玉／台北報導

澳門金沙度假區以「非凡印記」為主題，在亞洲19個城市展開為期6個月的巡迴路演，當中包括晚宴、貴賓午宴及不同城市的產品簡介會，活動分別在北京、上海、廣州、杭州、寧波、廈門、天津、長沙、重慶、南寧、首爾、香港、大阪、東京、台北、高雄、新加坡、新德里及孟買舉行，11日則巡迴到台北。

▲澳門金沙度假區「非凡印記」巡迴到台北。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼金沙集團自家舞者及歌手以倫敦風格表演，為晚宴劃下完美句點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲澳門金沙度假區「非凡印記」巡迴到台北。（圖／記者彭懷玉攝）

金沙中國銷售業務副總裁Stephanie Tanpure表示：「作為一家不斷創新的企業，我們十分重視與商務夥伴們的面對面交流，並讓大家了解到綜合度假村最新的資訊及發展規劃。」

11日晚宴現場，金沙集團邀集自家舞者及歌手帶來了巴黎人主題演出，還有日本光影舞團ENRA呈現結合了舞蹈、表演藝術、音樂和科技的獨特表演，最後以倫敦風格表演劃下完美句點。

▲澳門金沙度假區。（圖／澳門金沙度假區提供）

▲金沙中國銷售業務副總裁Stephanie Tanpure（中）與澳門金沙度假區各大業者代表。（圖／澳門金沙度假區提供）

澳門金沙度假區集團旗下共有7間酒店，提供約12,500間酒店客房及套房，包括澳門威尼斯人®、澳門巴黎人、澳門四季酒店、澳門瑞吉金沙城中心、澳門金沙城中心康萊德酒店、澳門喜來登金沙城中心，以及澳門金沙城中心假日酒店。另外，度假區也全新裝修澳門威尼斯人的3,000間套房，包括新推出的奢華皇室套房和澳門巴黎人的香檳套房。

▲澳門倫敦人將於2020及21年分階段完工 。（圖／澳門倫敦人提供）

▲澳門倫敦人將於2020及21年分階段完工 。（圖／澳門倫敦人提供）

澳門金沙度假區透露，全新的倫敦人酒店由現有金沙城中心改建，以大笨鐘、西敏寺等英倫地標打造，包含34,300平方米的會議空間、6,000個座位的多功能劇院、3間水療中心及4間健身俱樂部，更讓人眼睛一亮的是大衛•貝克漢共同設計的兩層豪華套房，此最新項目預計於2020年及2021年分階段完工。

關鍵字： 澳門旅遊 金沙集團 大陸旅遊 亞洲旅遊 倫敦人酒店 澳門倫敦人酒店

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